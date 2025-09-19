Виїзд чоловіків 18-22 років за кордон: чому українські IT-університети не бояться відтоку студентів

Українські університети не вважають загрозою для себе нове урядове рішення, яке дозволяє чоловікам віком до 22 років виїжджати за кордон. Втім загальна динаміка свідчить, що цього року вступників стало менше через меншу кількість випускників шкіл (166,8 тис. проти 198 тис. у 2023 році).

Про це інформує Delo.ua з посиланням на дані DOU.

Після ухвалення постанови, яка дозволяє молодим чоловікам виїзд, у перший тиждень до Польщі виїхало понад 10 тисяч українців.

Це викликало занепокоєння щодо можливого відтоку студентів, особливо у світлі опитування DOU, яке показало, що 52% IT-спеціалістів до 25 років планували виїхати за кордон.

Нові можливості для студентів та університетів

Університети бачать у новому законі позитивні зміни. Можливість вільного перетину кордону дозволяє студентам-чоловікам брати участь у міжнародних програмах обміну, стажуваннях, конференціях та інших академічних заходах, що раніше було майже неможливим.

Очікується, що ця зміна, навпаки, допоможе утримати молодь, оскільки знімає тиск на абітурієнтів та їхніх батьків, які раніше прагнули вивезти синів до 18 років.

За словами представників Київської школи економіки (KSE) та Львівської політехніки, студенти зможуть здобути цінний міжнародний досвід і застосувати його в Україні, що сприятиме розвитку національної освіти.

В інших університетах прогнозують, що абітурієнти виїжджатимуть помірно. Декан факультету електроніки та інформаційних технологій СумДУ Юрій Волк вважає, що відплив становитиме 10-15% від звичної кількості. Однак йдеться не про втрату студентів, а про перехід на онлайн-навчання.

У Житомирському політехнічному університеті теж вважають, що IT-спеціальності залишаться популярними, а студентів бакалаврату навіть побільшає. Водночас очікують, що частина вступників до магістратури виїжджатиме продовжувати навчання за кордоном.

Представники вишів вважають, що основні ризики для відпливу вступників створюють війна та демографічна криза. Тому додають, що дозвіл на виїзд, навпаки, допоможе повернути в українські виші людей, які виїхали до 18 років.

Думка IT-компаній

Співрозмовники DOU з IT-компаній вважають, що виїзд молоді спричинить відплив джуніорів, однак це мало вплине на робочі процеси.

Більшість компаній кажуть, що IT-галузь постраждає найменше завдяки можливості працювати віддалено та високій конкуренції серед джунів.

Частина молодих спеціалістів може обирати іноземних роботодавців, однак компанії не бояться, що це ускладнить найм. Наприклад, у SKELAR давно практикують оплачувані стажування для студентів за кордоном.

Таким чином, новий закон розглядається не як загроза для української вищої освіти, а як шанс її зміцнити, дозволивши студентам отримувати іноземний досвід і потенційно повертатися, щоб будувати майбутнє в Україні.

Виїзд за кордон чоловікам 18-22 років

Нагадаємо, Кабінет міністрів оновив правила перетину державного кордону. Відтепер чоловіки віком від 18 до 22 років зможуть безперешкодно виїжджати з України під час воєнного стану.

Норма поширюється і на тих громадян, які нині перебувають за кордоном. 27 серпня уряд оприлюднив постанову про виїзд за кордон чоловікам віком від 18 до 22 років включно. Таким чином, згідно з оновленими правилами, громадяни цієї категорії мають право виїжджати за кордон під час дії воєнного стану.

Постанова набула чинності наступного дня після її офіційного опублікування, тобто 28 серпня.

Раніше президент Володимир Зеленський доручив уряду спростити можливість перетину державного кордону для чоловіків до 22 років. На його думку, це "позитивна правильна історія", яка допоможе багатьом молодим українцям зберегти зв'язки з Україною та реалізуватися в навчанні, передусім в Україні.