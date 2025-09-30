45% юнаків планує залишитися в Україні: як скасування обмежень на виїзд вплинуло на ринок праці

Уряд скасував обмеження на виїзд за кордон для чоловіків віком 18–22 роки. Після цього рішення 45% юнаків планують залишитися в Україні, тоді як підприємства вже відчувають нестачу молодих працівників.

Як пише Delo.ua, про це свідчить дослідження OLX.

Звільнення та дефіцит молодих кадрів

Для українського бізнесу, що часто залучає молодих працівників на стартові позиції, скасування обмежень на виїзд чоловіків 18–22 років стало викликом. За опитуванням, 41% роботодавців вже відчули помітний вплив, а ще 15% відзначили часткові зміни. Найбільші проблеми — зростання звільнень серед молодих співробітників (59%) та труднощі з пошуком кандидатів цього віку (55%).

Близько 44% бізнесів скаржаться на меншу кількість відгуків на вакансії, а 14% зафіксували підвищення зарплатних очікувань молоді. У 22% компаній частка чоловіків до 22 років на роботі менша за 10%, а в 46% — таких працівників взагалі немає.

У відповідь на нові виклики 32% бізнесів активно залучають старших кандидатів, 16% — жінок, ще 16% тимчасово призупинили розширення штату. 9% розглядають можливість часткового або повного закриття, тоді як 42% не змінили підходи до працевлаштування. Ставлення до рішення уряду щодо виїзду чоловіків 18–22 років розділилося: 36% підтримують його, 33% вважають шкідливим, а третина займає нейтральну позицію.

Молодь залишається в Україні

За даними опитування серед українців до 22 років, 23% планують виїхати за кордон, головні причини — безпека, уникнення мобілізації та кар’єрні перспективи. Водночас 45% молодих людей не збираються залишати Україну, мотивуючись бажанням допомогти країні, будувати кар’єру та залишатися з родиною.

Більшість респондентів навчаються або поєднують навчання з роботою, а понад половина мають знайомих, які вже виїхали або планують виїзд.

Які галузі відчують наслідки

Дозвіл на виїзд чоловіків 18–22 років може призвести до дефіциту молодих кадрів у короткій та середній перспективі, особливо в галузях, де вони складають основу початкової зайнятості:

ритейл;

HoReCa;

логістика;

виробництво;

сезонні роботи.

Втрата молодих працівників ускладнить найм, збільшить витрати бізнесу та зменшить резерв для заміщення середніх і старших позицій.

Крім того, потенційний виїзд молодих чоловіків може супроводжуватися від’їздом їхніх родичів, що додатково вплине на ринок праці. Водночас майже половина юнаків не планують залишати Україну, тому масштабний вплив на економіку залежатиме від тривалості та рівня інтеграції за кордоном.

Бізнес адаптуватиметься через автоматизацію процесів, підвищення продуктивності, збільшення зарплат і додаткові мотиваційні програми. У перспективі молоді українці, які набула досвіду за кордоном, можуть повернутися з новими знаннями, ідеями та контактами, що позитивно вплине на економіку.

Виїзд за кордон чоловікам 18-22 років

Нагадаємо, Кабінет міністрів оновив правила перетину державного кордону. Відтепер чоловіки віком від 18 до 22 років зможуть безперешкодно виїжджати з України під час воєнного стану.

Норма поширюється і на тих громадян, які нині перебувають за кордоном. 27 серпня уряд оприлюднив постанову про виїзд за кордон чоловікам віком від 18 до 22 років включно. Таким чином, згідно з оновленими правилами, громадяни цієї категорії мають право виїжджати за кордон під час дії воєнного стану.

Постанова набула чинності наступного дня після її офіційного опублікування, тобто 28 серпня.

Раніше президент Володимир Зеленський доручив уряду спростити можливість перетину державного кордону для чоловіків до 22 років. На його думку, це "позитивна правильна історія", яка допоможе багатьом молодим українцям зберегти зв'язки з Україною та реалізуватися в навчанні, передусім в Україні.