$7000 за тонну: названы самые дорогие товары украинского агроэкспорта

Стоимость украинского агроэкспорта выросла и в мае составила 432,7 долларов за тонну. Больше всего валютной выручки обеспечила Турция, а самым дорогим товаром стало сливочное масло.

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Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на министра аграрной политики и продовольствия Виталия Коваля.

Он отметил, что в 2024 году показатель агроэкспорта был на уровне 315 долларов за тонну. Министр подчеркнул, что такой рост является четким свидетельством того, что Украина все больше экспортирует продукцию с более высокой добавленной стоимостью.

В целом наши аграрии экспортировали продукции на $2 млрд. 29 млн., отгрузив 4,69 млн. тонн.

ТОП-5 стран-импортеров украинской агропродукции в мае

Как отметил Коваль, всего украинские аграрии в мае экспортировали продукции на $2 млрд 29 млн, отгрузив 4,69 млн тонн.

ТОП-5 стран-импортеров агропродукции в мае (по стоимости) выглядит следующим образом:

Турция — $404,9 млн,

Нидерланды — $147,4 млн,

Польша — $138,3 млн,

Италия — $127,7 млн,

Египет — $109,8 млн.

Какие товары самые дорогие

Коваль напомнил, что развитие глубокой агропереработки – приоритет Минагрополитики. По его словам, среди самых дорогих товаров агроэкспорта:

масло сливочное: экспорт составил $20,5 млн (2,9 тыс. тонн) – $7077 за тонну продукции;

соки (плодовые и овощные): экспортировано на $19,8 млн (около 9 тыс. тонн) – в пересчете это $2213 за тонну.

"Цифры свидетельствуют – украинская продукция конкурентоспособна и востребована на мировых рынках. Работаем дальше над утверждением Украины как поставщика качественной продукции с высокой добавленной стоимостью", — подытожил Коваль.

Напомним, в апреле цена тонны экспорта украинской агропродукции составляла 443 долларов.

Аграрный экспорт

В апреле 2025 года Украина экспортировала 4,1 млн. тонн агропромышленной продукции, что на 23,4% меньше, чем в марте. Такое снижение типично для этого периода года, поскольку основные объемы выращенной продукции уже были отгружены ранее, и на рынке остались лишь ограниченные партии для экспорта.

Наибольшими позициями в агроэкспорте стали:

зерновые культуры – 2,4 млн тонн (кукуруза – 65%, пшеница – 32%, ячмень – 2%).

масличные культуры — 421,2 тыс. тонн (соя — 78%, рапс — 20%, лен — 1%).

растительные масла — 525,8 тыс. тонн (подсолнечное – 91%, соевое – 9%).

жмых после извлечения масел — 423,0 тыс. тонн (подсолнечное — 73%, соевое — 27%).

другая агропромышленная продукция — 357,0 тыс. тонн.

Отметим, в 2024 году Украина вышла на довоенные темпы экспорта сельхозпродукции — $24,5 млрд долларов, или 59% в общем экспорте из страны. Это вторый исторический рекорд (в 2021 году соответствующая сумма составила $27,7 млрд).