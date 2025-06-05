$7000 за тонну: названі найдорожчі товари українського агроекспорту

Вартість українського агроекспорту зросла і у травні становила 432,7 доларів за тонну. Найбільше валютної виручки забезпечила Туреччина, а найдорожчим товаром стало вершкове масло.

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Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на міністра аграрної політики та продовольства Віталія Коваля.

Він зауважив, що у 2024 році показник агроекспорту був на рівні 315 доларів за тонну. Міністр підкреслив, що таке зростання є чітким свідченням того, що Україна все більше експортує продукцію з вищою доданою вартістю.

Загалом наші аграрії експортували продукції на $2 млрд 29 млн, відвантаживши 4,69 млн тонн.

ТОП-5 країн-імпортерів української агропродукції у травні

Як наголосив Коваль, загалом українські аграрії у травні експортували продукції на $2 млрд 29 млн, відвантаживши 4,69 млн тонн.

ТОП-5 країн-імпортерів агропродукції у травні (за вартістю) виглядає наступним чином:

Туреччина — $404,9 млн,

Нідерланди — $147,4 млн,

Польща — $138,3 млн,

Італія — $127,7 млн,

Єгипет — $109,8 млн.

Які товари найдорожчі

Коваль нагадав, що розвиток глибокої агропереробки – пріоритет Мінагрополітики. За його словами, серед найдорожчих товарів агроекспорту:

масло вершкове: експорт склав $20,5 млн (2,9 тис. тонн) - $7077 за тонну продукції;

соки (плодові та овочеві): експортовано на $19,8 млн (майже 9 тис. тонн) - в перерахунку це $2213 за тонну.

"Цифри свідчать – українська продукція конкурентоспроможна та затребувана на світових ринках. Працюємо далі над утвердженням України, як постачальника якісної продукції з високою доданою вартістю", - підсумував Коваль.

Нагадаємо, у квітні ціна тонни експорту української агропродукції складала 443 доларів.

Аграрний експорт

У квітні 2025 року Україна експортувала 4,1 млн тонн агропромислової продукції, що на 23,4% менше, ніж у березні. Таке зниження є типовим для цього періоду року, оскільки основні обсяги вирощеної продукції вже були відвантажені раніше, і на ринку залишилися лише обмежені партії для експорту.

Найбільшими позиціями в агроекспорті стали:

зернові культури — 2,4 млн тонн (кукурудза – 65%, пшениця – 32%, ячмінь – 2%).

олійні культури — 421,2 тис. тонн (соя – 78%, ріпак – 20%, льон – 1%).

рослинні олії — 525,8 тис. тонн (соняшникова – 91%, соєва – 9%).

макуха після вилучення олій — 423,0 тис. тонн (соняшникова – 73%, соєва – 27%).

інша агропромислова продукція — 357,0 тис. тонн.

Зауважимо, у 2024 році Україна вийшла на довоєнні темпи експорту сільгосппродукції - $24,5 млрд доларів, або 59% в загальному експорті з країни. Це є другим історичним рекордом (у 2021 році відповідна сума склала $27,7 млрд). Загалом минулого року Україна експортувала 78,3 млн тонн сільгосппродукції.