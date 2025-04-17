Администрация Трампа ликвидировала центр противодействия иностранной дезинформации

Администрация президента США Дональда Трампа официально закрыла Центр борьбы с манипулированием иностранной информацией и вмешательством (R/FIMI) — последнее структурное подразделение в Государственном департаменте США, ответственное за мониторинг и противодействие дезинформационным кампаниям иностранных государств.

Об этом сообщает The Guardian.

Это решение стало завершением многолетнего давления со стороны консервативных политиков, обвинявших офис в цензурировании американских голосов — несмотря на то, что у центра был исключительный мандат на работу только с иностранными кампаниями.

R/FIMI стал преемником созданного еще при администрации Обамы GEC — структуры, ликвидированной в декабре после того, как Конгресс не продлил ее финансирование. В течение своего существования центр разрабатывал ШИ-модели для выявления дипфейков, обнародовал отчеты о дезинформационных операциях Китая и России и разоблачал масштабную пропаганду в Африке.

После объявления о ликвидации офиса около 40 сотрудников были сообщены об административном отпуске с последующим увольнением в течение 30 дней.

Бывшие и действующие чиновники предупреждают, что США остаются без институциональной защиты перед растущими расходами и агрессивностью иностранных кампаний. По оценкам GEC, только Россия тратит на такие операции ежегодно до 1,5 миллиарда долларов, Иран – более 1,2 миллиарда, а Китай – миллиарды долларов.

Структура, которая тратила избыточные средства

О закрытии R/FIMI в среду заявил и госсекретарь США Марко Рубио.

"В последнее десятилетие американцев оговаривали, освобождали, обвиняли и даже бросали в тюрьму только за то, что они просто высказывали свое мнение. Это заканчивается сегодня", — написал он.

Рубио также раскритиковал R/FIMI как чрезмерно затратную структуру, ежегодно поглощавшую более 50 миллионов долларов и при этом активно умалчивала голоса американцев.

Бывший координатор Global Engagement Center (GEC) Джеймс Рубин, руководивший предшественником R/FIMI, назвал это решение односторонним разоружением в сфере информационной безопасности.

По его словам, Соединенные Штаты становятся еще более уязвимыми к кампаниям влияния со стороны таких стран как Россия, Китай и Иран.

"Это функциональный эквивалент снятия защиты — и это только играет на руку нашим противникам", — заявил Рубин.

Решение о ликвидации R/FIMI стало логическим продолжением более широких усилий администрации Трампа по демонтажу правительственных инициатив, которые Республиканцы считают угрозой для свободы слова. Оно также следует за президентским указом о противодействии цензуре, который пересматривает правительственные действия в сфере дезинформации как потенциальные нарушения конституционных прав.

Сенатор Жанна Шахин из комитета по иностранным делам Сената назвала это решение победой для Москвы и Пекина и предупредило, что США теряют ключевой инструмент внешнеполитического противодействия.

С самого начала полномасштабного вторжения в Украину Россия систематически использовала информационные операции как основной элемент своей стратегии. Ее приоритеты включают дискредитацию украинского правительства и уменьшение международной поддержки Украины.