Адміністрація Трампа ліквідувала центр протидії іноземній дезінформації

Адміністрація президента США Дональда Трампа офіційно закрила Центр боротьби з маніпулюванням іноземною інформацією та втручанням (R/FIMI) — останній структурний підрозділ у Державному департаменті США, що був відповідальним за моніторинг і протидію дезінформаційним кампаніям іноземних держав.

Про це повідомляє The Guardian.

Це рішення стало завершенням багаторічного тиску з боку консервативних політиків, які звинувачували офіс у цензуруванні американських голосів — попри те, що центр мав виключний мандат на роботу лише з іноземними кампаніями.

R/FIMI став наступником створеного ще за адміністрації Обами GEC — структури, яка була ліквідована в грудні після того, як Конгрес не продовжив її фінансування. Протягом свого існування центр розробляв ШІ-моделі для виявлення дипфейків, оприлюднював звіти про дезінформаційні операції Китаю та Росії та викривав масштабну пропаганду в Африці.

Після оголошення про ліквідацію офісу приблизно 40 співробітників були повідомлені про адміністративну відпустку з подальшим звільненням упродовж 30 днів.

Колишні та чинні посадовці попереджають, що США залишаються без інституційного захисту перед лицем зростаючих витрат і агресивності іноземних кампаній. За оцінками GEC, лише Росія витрачає на такі операції щороку до 1,5 мільярда доларів, Іран — понад 1,2 мільярда, а Китай — мільярди доларів.

Структура, яка витрачала надмірні кошти

Про закриття R/FIMI у середу заявив і держсекретар США Марко Рубіо.

"Протягом останнього десятиліття американців обмовляли, звільняли, звинувачували та навіть кидали до в’язниці лише за те, що вони просто висловлювали свою думку. Це закінчується сьогодні", - написав він.

Рубіо також розкритикував R/FIMI як надмірно витратну структуру, яка щороку поглинала понад 50 мільйонів доларів і при цьому активно замовчувала голоси американців.

Колишній координатор Global Engagement Center (GEC) Джеймс Рубін, який керував попередником R/FIMI, назвав це рішення одностороннім роззброєнням у сфері інформаційної безпеки.

За його словами, Сполучені Штати стають ще більш уразливими до кампаній впливу з боку таких країн, як Росія, Китай та Іран.

"Це функціональний еквівалент зняття захисту — і це лише грає на руку нашим противникам", — заявив Рубін.

Зазначається, що рішення про ліквідацію R/FIMI стало логічним продовженням ширших зусиль адміністрації Трампа з демонтажу урядових ініціатив, які Республіканці вважають загрозою для свободи слова. Воно також слідує за президентським указом про протидію цензурі, що переглядає урядові дії в сфері дезінформації як потенційні порушення конституційних прав.

Сенаторка Жанна Шахін із комітету із закордонних справ Сенату назвала це рішення перемогою для Москви та Пекіна й попередила, що США втрачають ключовий інструмент зовнішньополітичної протидії.

Додамо, з самого початку повномасштабного вторгнення в Україну Росія систематично використовувала інформаційні операції як основний елемент своєї стратегії. Її пріоритети включають дискредитацію українського уряду та зменшення міжнародної підтримки України.