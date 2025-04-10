Аграриям упростили хозяйственную деятельность в сфере семеноводства

Кабинет Министров Украины оптимизировал действующие и упразднил устаревшие и неактуальные инструменты регулирования деятельности в сфере семеноводства.

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Об этом сообщает пресс-служба Минагрополитики.

Отмечается, что соответствующее постановление № 403 «О признании утратившими силу некоторых постановлений Кабинета Министров Украины о дерегуляции хозяйственной деятельности в сфере семеноводства» было принято на очередном заседании.

В связи с этим постановление КМУ от 27 июня 2003 г. № 977 «Некоторые вопросы государственного резервного семенного фонда» утратило силу.

Что изменится

Как поясняют в МинАПК, основная цель постановления – отмена неэффективных инструментов государственного регулирования на подзаконном уровне и дерегуляция хозяйственной деятельности в сфере семеноводства.

В частности, ранее формирование государственного резервного семенного фонда осуществлялось за счет средств государственного бюджета, что на сегодняшний день нецелесообразно по следующим причинам:

большие затраты на хранение семян и постоянное их обновление;

использование средств государственного бюджета для создания и хранения семенного фонда может быть неэффективным, поскольку семена ряда культур могут оставаться невостребованными в течение длительного времени;

технологические изменения: в современных условиях существует широкий доступ к современным методам селекции, что позволяет фермерам получать высококачественные семена любым способом.

Как отмечают в МинАПК, спрос на семена для обеспечения посевной кампании удовлетворяется отечественной, зарубежной селекцией и импортом семян.

Напомним, Европейский парламент одобрил решение о предоставлении в ЕС эквивалентности системе сертификации и семенам масличных культур (подсолнечник, рапс и соя) и семенам свеклы, производимой в Украине. Это позволяет использовать украинские семена масличных культур и свеклы на территории Евросоюза.

За последние пять лет экспорт украинских семян сельскохозяйственных культур увеличился более чем в шесть раз, достигнув 122 млн. долларов США с начальных 20 млн. долларов США. Прогнозируется, что в 2025 году и дальше экспорт продолжит расти на 10-15% ежегодно, а импорт стабилизируется на уровне 350-400 млн долларов США.