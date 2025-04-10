Аграріям спростили господарську діяльність у сфері насінництва

Кабінет Міністрів України оптимізував чинні та скасував застарілі та неактуальні інструменти регулювання діяльності в сфері насінництва.

Як забезпечити розвиток і стійкість компаній: досвід TERWIN, NOVUS, Arcelor Mittal, СК ІНГО та 40 інших провідних топменеджерів та державних діячів. 11 квітня на Business Wisdom Summit дізнайтесь, як бізнесу адаптуватися до нових регуляторних вимог, реагувати на зміни та залучати інвестиції у нинішніх умовах. Реальні кейси від лідерів українського бізнесу. Забронювати участь

Про це повідомляє пресслужба Мінагрополітики.

Зазначається, що відповідну постанову № 403 «Про визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України щодо дерегуляції господарської діяльності у сфері насінництва» було ухвалено на черговому засіданні.

У зв'язку з цим постанова КМУ від 27 червня 2003 року № 977 «Деякі питання державного резервного насіннєвого фонду» втратила чинність.

Що зміниться

Як пояснюють в МінАПК, основна мета постанови - скасування неефективних інструментів державного регулювання на підзаконному рівні та дерегуляція господарської діяльності у сфері насінництва.

Зокрема, раніше формування державного резервного насіннєвого фонду здійснювалось за рахунок коштів державного бюджету, що на сьогодні є недоцільним з наступних причин:

великі витрати на зберігання насіння та постійного його оновлення;

використання коштів державного бюджету для створення та зберігання насіннєвого фонду може бути неефективним, оскільки насіння ряду культур може залишатися незатребуваними протягом тривалого часу;

технологічні зміни: у сучасних умовах існує широкий доступ до сучасних методів селекції, що дозволяє фермерам отримувати високоякісне насіння у будь-який спосіб.

Як наголошують в МінАПК, наразі попит на насіння для забезпечення посівної кампанії задовольняється вітчизняною, зарубіжною селекцією та імпортом насіння.

Нагадаємо, Європейський парламент схвалив рішення про надання в ЄС еквівалентності системі сертифікації та насінню олійних культур (соняшник, ріпак та соя) і насінню буряків, які виробляються в Україні. Це дозволяє використовувати українське насіння олійних культур та буряків на території Євросоюзу.

За останні п’ять років експорт українського насіння сільськогосподарських культур збільшився більш ніж у шість разів, досягнувши 122 млн доларів США з початкових 20 млн доларів США. Прогнозується, що у 2025 році та надалі експорт продовжить зростати на 10-15% щорічно, а імпорт стабілізується на рівні 350-400 млн доларів США.