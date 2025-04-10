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Аграріям спростили господарську діяльність у сфері насінництва
Кабінет Міністрів України оптимізував чинні та скасував застарілі та неактуальні інструменти регулювання діяльності в сфері насінництва.
Про це повідомляє пресслужба Мінагрополітики.
Зазначається, що відповідну постанову № 403 «Про визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України щодо дерегуляції господарської діяльності у сфері насінництва» було ухвалено на черговому засіданні.
У зв'язку з цим постанова КМУ від 27 червня 2003 року № 977 «Деякі питання державного резервного насіннєвого фонду» втратила чинність.
Що зміниться
Як пояснюють в МінАПК, основна мета постанови - скасування неефективних інструментів державного регулювання на підзаконному рівні та дерегуляція господарської діяльності у сфері насінництва.
Зокрема, раніше формування державного резервного насіннєвого фонду здійснювалось за рахунок коштів державного бюджету, що на сьогодні є недоцільним з наступних причин:
- великі витрати на зберігання насіння та постійного його оновлення;
- використання коштів державного бюджету для створення та зберігання насіннєвого фонду може бути неефективним, оскільки насіння ряду культур може залишатися незатребуваними протягом тривалого часу;
- технологічні зміни: у сучасних умовах існує широкий доступ до сучасних методів селекції, що дозволяє фермерам отримувати високоякісне насіння у будь-який спосіб.
Як наголошують в МінАПК, наразі попит на насіння для забезпечення посівної кампанії задовольняється вітчизняною, зарубіжною селекцією та імпортом насіння.
Нагадаємо, Європейський парламент схвалив рішення про надання в ЄС еквівалентності системі сертифікації та насінню олійних культур (соняшник, ріпак та соя) і насінню буряків, які виробляються в Україні. Це дозволяє використовувати українське насіння олійних культур та буряків на території Євросоюзу.
За останні п’ять років експорт українського насіння сільськогосподарських культур збільшився більш ніж у шість разів, досягнувши 122 млн доларів США з початкових 20 млн доларів США. Прогнозується, що у 2025 році та надалі експорт продовжить зростати на 10-15% щорічно, а імпорт стабілізується на рівні 350-400 млн доларів США.