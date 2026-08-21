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Аграрный экспорт по суше покрывает лишь треть потребностей: Украина и Польша ищут новые пути
Из-за потери стабильного доступа к черноморским портам Украина столкнулась с острейшим логистическим кризисом с начала полномасштабного вторжения. В настоящее время альтернативные сухопутные маршруты обеспечивают вывоз только трети необходимого объема агропродукции.
Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на заявление министра аграрной политики и продовольствия Тараса Высоцкого.
По словам министра, в августе 2026 года экспорт альтернативными путями будет составлять около 1,5 млн. тонн при ежемесячной потребности в 5 млн. тонн. Даже при максимально оптимистическом сценарии сухопутная логистика сможет закрыть не более 50% потребностей страны.
Инициатива по удвоению транзита через Польшу
Украина уже официально обратилась к польской стороне с предложением вдвое увеличить количество железнодорожных поездов, курсирующих через пограничные переходы:
- Увеличение объемов: транзит через территорию Польши планируется нарастить с нынешних 300 тысяч до 600 тысяч тонн в месяц.
- Круглосуточный контроль: ключевым условием расширения пропускной способности является перевод контролирующих служб на границе на работу в режиме 24/7.
- Совместные шаги железных дорог: представители «Укрзализныци», польской компании PKP и агрохолдингов согласовали практические шаги по ликвидации очередей, расширению контейнерных перевозок и привлечению инвестиций в пограничную инфраструктуру.
Почему нынешний кризис тяжелее событий 2022 года
Минагрополитики отмечает, что текущая ситуация существенно сложнее первого года войны из-за ряда факторов:
- У отечественных аграриев иссяк финансовый и логистический резерв прочности.
- В отличие от 2022 года, на международных рынках отсутствует стремительный рост цен на зерно, ранее компенсировавший дорогую логистику.
- Европейские логистические мощности соседних стран существенно загружены собственным зерном.
Для уменьшения давления на транспортные коридоры государство будет стимулировать наращивание доли продукции с добавленной стоимостью, поскольку расходы по ее транспортировке составляют меньшую долю в конечной стоимости по сравнению с сырьевым зерном.
Напомним, грузопоток из-за железнодорожных переходов с Польшей упал до 9,7 млн тонн. За первые семь месяцев 2026 г. объемы передачи грузов сократились на 7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.