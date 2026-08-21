Аграрный экспорт по суше покрывает лишь треть потребностей: Украина и Польша ищут новые пути

Из-за потери стабильного доступа к черноморским портам Украина столкнулась с острейшим логистическим кризисом с начала полномасштабного вторжения. В настоящее время альтернативные сухопутные маршруты обеспечивают вывоз только трети необходимого объема агропродукции.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на заявление министра аграрной политики и продовольствия Тараса Высоцкого.

По словам министра, в августе 2026 года экспорт альтернативными путями будет составлять около 1,5 млн. тонн при ежемесячной потребности в 5 млн. тонн. Даже при максимально оптимистическом сценарии сухопутная логистика сможет закрыть не более 50% потребностей страны.

Инициатива по удвоению транзита через Польшу

Украина уже официально обратилась к польской стороне с предложением вдвое увеличить количество железнодорожных поездов, курсирующих через пограничные переходы:

Увеличение объемов: транзит через территорию Польши планируется нарастить с нынешних 300 тысяч до 600 тысяч тонн в месяц.

Круглосуточный контроль: ключевым условием расширения пропускной способности является перевод контролирующих служб на границе на работу в режиме 24/7.

Совместные шаги железных дорог: представители «Укрзализныци», польской компании PKP и агрохолдингов согласовали практические шаги по ликвидации очередей, расширению контейнерных перевозок и привлечению инвестиций в пограничную инфраструктуру.

Почему нынешний кризис тяжелее событий 2022 года

Минагрополитики отмечает, что текущая ситуация существенно сложнее первого года войны из-за ряда факторов:

У отечественных аграриев иссяк финансовый и логистический резерв прочности.

В отличие от 2022 года, на международных рынках отсутствует стремительный рост цен на зерно, ранее компенсировавший дорогую логистику.

Европейские логистические мощности соседних стран существенно загружены собственным зерном.

Для уменьшения давления на транспортные коридоры государство будет стимулировать наращивание доли продукции с добавленной стоимостью, поскольку расходы по ее транспортировке составляют меньшую долю в конечной стоимости по сравнению с сырьевым зерном.

Напомним, грузопоток из-за железнодорожных переходов с Польшей упал до 9,7 млн тонн. За первые семь месяцев 2026 г. объемы передачи грузов сократились на 7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.