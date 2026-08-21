Аграрний експорт суходолом покриває лише третину потреб: Україна та Польща шукають нові шляхи

Через втрату стабільного доступу до чорноморських портів Україна зіткнулася з найгострішою логістичною кризою від початку повномасштабного вторгнення. Наразі альтернативні сухопутні маршрути забезпечують вивезення лише третини необхідного обсягу агропродукції.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на заяву міністра аграрної політики та продовольства України Тараса Висоцького.

За словами міністра, у серпні 2026 року експорт альтернативними шляхами становитиме близько 1,5 млн тонн при щомісячній потребі у 5 млн тонн. Навіть за максимально оптимістичного сценарію сухопутна логістика зможе закрити не більше 50% потреб країни.

Ініціатива щодо подвоєння транзиту через Польщу

Україна вже офіційно звернулася до польської сторони з пропозицією вдвічі збільшити кількість залізничних потягів, які курсують через прикордонні переходи:

Збільшення обсягів: транзит через територію Польщі планують наростити з нинішніх 300 тисяч до 600 тисяч тонн на місяць.

Цілодобовий контроль: ключовою умовою розширення пропускної здатності є переведення контролюючих служб на кордоні на роботу у режимі 24/7.

Спільні кроки залізниць: представники «Укрзалізниці», польської компанії PKP та агрохолдингів погодили практичні кроки для ліквідації черг, розширення контейнерних перевезень і залучення інвестицій у прикордонну інфраструктуру.

Чому нинішня криза важча за події 2022 року

Мінагрополітики наголошує, що поточна ситуація суттєво складніша за перший рік війни через низку факторів:

У вітчизняних аграріїв вичерпався фінансовий і логістичний резерв міцності.

На відміну від 2022 року, на міжнародних ринках відсутнє стрімке зростання цін на зерно, яке раніше компенсувало дорогу логістику.

Європейські логістичні потужності сусідніх країн наразі суттєво завантажені власним збіжжям.

Для зменшення тиску на транспортні коридори держава стимулюватиме нарощування частки продукції з доданою вартістю, оскільки витрати на її транспортування становлять меншу частку в кінцевій вартості порівняно із сировинним зерном.

Нагадаємо, вантажопотік через залізничні переходи з Польщею впав до 9,7 млн тонн. За перші сім місяців 2026 року обсяги передачі вантажів скоротилися на 7% порівняно з аналогічним періодом минулого року.