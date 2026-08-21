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Аграрний експорт суходолом покриває лише третину потреб: Україна та Польща шукають нові шляхи
Через втрату стабільного доступу до чорноморських портів Україна зіткнулася з найгострішою логістичною кризою від початку повномасштабного вторгнення. Наразі альтернативні сухопутні маршрути забезпечують вивезення лише третини необхідного обсягу агропродукції.
Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на заяву міністра аграрної політики та продовольства України Тараса Висоцького.
За словами міністра, у серпні 2026 року експорт альтернативними шляхами становитиме близько 1,5 млн тонн при щомісячній потребі у 5 млн тонн. Навіть за максимально оптимістичного сценарію сухопутна логістика зможе закрити не більше 50% потреб країни.
Ініціатива щодо подвоєння транзиту через Польщу
Україна вже офіційно звернулася до польської сторони з пропозицією вдвічі збільшити кількість залізничних потягів, які курсують через прикордонні переходи:
- Збільшення обсягів: транзит через територію Польщі планують наростити з нинішніх 300 тисяч до 600 тисяч тонн на місяць.
- Цілодобовий контроль: ключовою умовою розширення пропускної здатності є переведення контролюючих служб на кордоні на роботу у режимі 24/7.
- Спільні кроки залізниць: представники «Укрзалізниці», польської компанії PKP та агрохолдингів погодили практичні кроки для ліквідації черг, розширення контейнерних перевезень і залучення інвестицій у прикордонну інфраструктуру.
Чому нинішня криза важча за події 2022 року
Мінагрополітики наголошує, що поточна ситуація суттєво складніша за перший рік війни через низку факторів:
- У вітчизняних аграріїв вичерпався фінансовий і логістичний резерв міцності.
- На відміну від 2022 року, на міжнародних ринках відсутнє стрімке зростання цін на зерно, яке раніше компенсувало дорогу логістику.
- Європейські логістичні потужності сусідніх країн наразі суттєво завантажені власним збіжжям.
Для зменшення тиску на транспортні коридори держава стимулюватиме нарощування частки продукції з доданою вартістю, оскільки витрати на її транспортування становлять меншу частку в кінцевій вартості порівняно із сировинним зерном.
Нагадаємо, вантажопотік через залізничні переходи з Польщею впав до 9,7 млн тонн. За перші сім місяців 2026 року обсяги передачі вантажів скоротилися на 7% порівняно з аналогічним періодом минулого року.