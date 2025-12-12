Акции компаний по производству каннабиса взлетели на 35%: Трамп готовит смягчение ограничений на марихуану

Акции компаний, производящих каннабис, резко выросли в пятницу после того, как стало известно, что президент США Дональд Трамп будет настаивать на значительном ослаблении федеральных ограничений на марихуану.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Reuters.

Трамп планирует поручить агентствам переклассифицировать марихуану как наркотик Списка III, что уменьшит надзор за растением и его производными до того же уровня, что и за некоторыми обычными обезболивающими и другими препаратами.

Реакция рынка

Котируемые на американской бирже акции Tilray Brands выросли на 35%. Другие ключевые игроки рынка, включая SNDL, Canopy Growth и ETF AdvisorShares Pure US Cannabis, продемонстрировали рост в диапазоне от 20 до 31% во время утренних торгов.

Переклассификация марихуаны в Список III (где расположены некоторые обычные рецептурные обезболивающие) значительно уменьшит федеральный надзор за растением и его производными.

Аналитики считают, что этот шаг откроет возможности для фармацевтических компаний получать одобрение на большее количество продуктов с каннабиса, которые потом можно будет отпускать как и другие рецептурные препараты.

Проблемы финансирования

В настоящее время марихуана внесена в Список I (высокий потенциал злоупотребления, отсутствие признанного медицинского применения). Перевод ее в Список III облегчит уголовное наказание и радикально изменит отрасль, поскольку может привести к снижению налогов и упрощению получения финансирования.

Финансирование является одной из самых больших проблем для производителей, ведь федеральные ограничения не позволяют большинству банков и институциональных инвесторов вмешиваться в этот сектор.

Как отметил аналитик Alliance Global Partners, такой шаг создает условия для нескольких положительных катализаторов, включая "принятие законов о более безопасном банковском деле и повышении листинга акций каннабиса на основных биржах США".

Следует отметить, что в прошлом году администрация Байдена уже обращалась в Министерство здравоохранения с просьбой пересмотреть классификацию, и ведомство рекомендовало перенести марихуану в Список III.

Решение о переклассификации должно принять Управление по борьбе с наркотиками.

Легализация медицинского каннабиса в Украине.

13 февраля 2024 года президент Украины Владимир Зеленский подписал принятый в декабре 2023 года закон о легализации медицинского каннабиса, согласно которому регулируется его обращение в медицинской, промышленной и научной деятельности. С 16 августа 2024 года в Украине вступил в силу закон о легализации медицинского каннабиса.

Еще до войны, в апреле 2021 года Кабинет министров внес в список наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров с ограниченным оборотом "Набилон" (синтетический каннабиоид, имитирующий действие тетрагидроканнабинола) и "Набиксимолс" (стандартизированный экстракт каннабиса).

Напомним, правительство урегулировало порядок обращения медицинского каннабиса в Украине, в частности определило сроки для получения квот на 2025 год. Также Украина разрешила ввоз медицинского каннабиса, выдав первое разрешение на его субстанцию.