Акції компаній з виробництва канабісу злетіли на 35%: Трамп готує пом'якшення обмежень на марихуану

Акції компаній, що виробляють канабіс, різко зросли у п’ятницю після того, як стало відомо, що президент США Дональд Трамп наполягатиме на значному послабленні федеральних обмежень на марихуану.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Reuters.

Трамп планує доручити агентствам перекласифікувати марихуану як наркотик Списку III, що зменшить нагляд за рослиною та її похідними до того ж рівня, що й за деякими звичайними рецептурними знеболювальними та іншими препаратами.

Реакція ринку

Акції Tilray Brands, що котируються на американській біржі, зросли на 35%. Інші ключові гравці ринку, включаючи SNDL, Canopy Growth та ETF AdvisorShares Pure US Cannabis, продемонстрували зростання в діапазоні від 20% до 31% під час ранкових торгів.

Перекласифікація марихуани до Списку III (де розташовані деякі звичайні рецептурні знеболювальні) значно зменшить федеральний нагляд за рослиною та її похідними.

Аналітики вважають, що цей крок відкриє можливості для фармацевтичних компаній отримувати схвалення на більше продуктів з канабісу, які потім можна буде відпускати як і інші рецептурні препарати.

Проблеми фінансування

Наразі марихуана внесена до Списку I (високий потенціал зловживання, відсутність визнаного медичного застосування). Переведення її до Списку III полегшить кримінальне покарання та радикально змінить галузь, оскільки може призвести до зниження податків та спрощення отримання фінансування.

Фінансування є однією з найбільших проблем для виробників, адже федеральні обмеження не дозволяють більшості банків та інституційних інвесторів втручатися в цей сектор.

Як зазначив аналітик Alliance Global Partners, такий крок створює умови для кількох позитивних каталізаторів, включаючи "прийняття законів про безпечнішу банківську справу та підвищення лістингу акцій канабісу на основних біржах США".

Варто зазначити, що минулого року адміністрація Байдена вже зверталася до Міністерства охорони здоров'я з проханням переглянути класифікацію, і відомство рекомендувало перенести марихуану до Списку III.

Рішення щодо перекласифікації має прийняти Управління з боротьби з наркотиками.

Легалізація медичного канабісу в Україні

13 лютого 2024 року президент України Володимир Зеленський підписав прийнятий в грудні 2023 закон про легалізацію медичного канабісу, згідно з яким регулюється його обіг в медичній, промисловій і науковій діяльності. З 16 серпня 2024 року в Україні набув сили закон про легалізацію медичного канабісу.

Ще до війни, в квітні 2021 року Кабінет міністрів вніс до переліку наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів з обмеженим обігом "Набілон" (синтетичний каннабіоїд, що імітує дію тетрагідроканнабінолу) та "Набіксимолс" (стандартизований екстракт каннабісу).

Нагадаємо, уряд врегулював порядок обігу медичного канабісу в Україні, зокрема визначив терміни для отримання квот на 2025 рік. Також Україна дозволила ввезення медичного канабісу, видавши перший дозвіл на його субстанцію.