Акционеры Tesla голосуют за рекордную выплату Маски — 878 миллиардов долларов

Илон Маск
Илон Маск может получить наибольшую компенсацию в истории корпоративного мира / Википедия

Акционеры Tesla голосуют за рекордную выплату Илону Маску в размере до 878 миллиардов долларов – наибольшую компенсацию в истории корпоративного мира.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на Reuters.

Решение станет ключевым тестом доверия к руководству Маска и его видению трансформации Tesla в лидера в области искусственного интеллекта и робототехники.

Голосование проходит во время ежегодного собрания компании на заводе в Остине (штат Техас). Пакет предусматривает достижение ряда показателей — в частности, производство 20 млн автомобилей за 10 лет и запуск миллиона роботизированных такси. Для этого рыночная капитализация Tesla должна вырасти с нынешних 1,5 трлн до 8,5 трлн долларов.

Среди других вопросов – возможность инвестиций Tesla в стартап Маска xAI, развивающего технологии искусственного интеллекта, а также предложения по упрощению корпоративного голосования и внедрению политики политического нейтралитета.

Часть инвесторов, в том числе норвежский суверенный фонд, выступила против компенсационного пакета, считая его чрезмерным. В то же время совет директоров предупредил, что Маск может покинуть должность, если выплату не одобрят.

Недавно совет директоров Tesla предложил Маску масштабный компенсационный пакет на сумму примерно 1 трлн долларов, который может обеспечить Маску до 12% акций компании.

Кроме того, ему пообещали отдельное вознаграждение в виде акций на сумму 29 млрд долларов. Это решение было принято после того, как ранее согласованный пакет вознаграждений 2018 года был аннулирован в результате судебного разбирательства.

Эти предложения стали результатом интенсивных переговоров, в ходе которых Маск требовал 25% акций компании, иногда угрожая полным выходом из Tesla в случае невыполнения его условий.

Однако акционеры Tesla, включая SOC Investment Group, и несколько государственных чиновников призвали инвесторов проголосовать против пакета выплат Илона Маску в размере 1 триллиона долларов.

Автор:
Татьяна Гойденко