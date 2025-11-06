Акціонери Tesla голосують за рекордну виплату Маску — 878 мільярдів доларів

Акціонери Tesla голосують за рекордну виплату Ілону Маску в розмірі до 878 мільярдів доларів — найбільшу компенсацію в історії корпоративного світу.

Про це інформує Delo.ua з посиланням Reuters.

Рішення стане ключовим тестом довіри до керівництва Маска та його бачення трансформації Tesla на лідера у сфері штучного інтелекту та робототехніки.

Голосування відбувається під час щорічних зборів компанії на заводі в Остіні (штат Техас). Пакет передбачає досягнення низки показників — зокрема виробництво 20 млн автомобілів за 10 років і запуск мільйона роботизованих таксі. Для цього ринкова капіталізація Tesla має зрости з нинішніх 1,5 трлн до 8,5 трлн доларів.

Серед інших питань — можливість інвестицій Tesla у стартап Маска xAI, який розвиває технології штучного інтелекту, а також пропозиції щодо спрощення корпоративного голосування та впровадження політики політичного нейтралітету.

Частина інвесторів, зокрема норвезький суверенний фонд, виступила проти компенсаційного пакету, вважаючи його надмірним. Водночас рада директорів попередила, що Маск може залишити посаду, якщо виплату не схвалять.

Нещодавно рада директорів Tesla запропонувала Маску масштабний компенсаційний пакет на суму приблизно 1 трлн доларів, який може забезпечити Маску до 12% акцій компанії.

Крім того, йому пообіцяли окрему винагороду у вигляді акцій на суму 29 млрд доларів. Це рішення було прийнято після того, як раніше узгоджений пакет винагород 2018 року був анульований внаслідок судового розгляду.

Ці пропозиції стали результатом інтенсивних переговорів, під час яких Маск вимагав 25% акцій компанії, подекуди погрожуючи повним виходом з Tesla у разі невиконання його умов.

Проте акціонери Tesla, включаючи SOC Investment Group, та кілька державних чиновників закликали інвесторів проголосувати проти пакету виплат Ілону Маску в розмірі 1 трильйон доларів.