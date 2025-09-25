АМКУ разрешил UPG арендовать еще 17 "приватовских" автозаправочных станций

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) разрешил частному предприятию "Укрпалетсистем" (UPG) арендовать 17 автозаправочных станций ООО "Экотрейд Компани".

Об этом пишет Delo.ua со ссылкой на сообщение АМКУ.

11 августа 2025 г. было рассмотрено 17 заявлений ЧП "Укрпалетсистем" относительно получения разрешений на контроль над активами в виде 17 единых имущественных комплексов - автозаправочных станций, принадлежащих ООО "Экотрейд Компани".

Сегодня, 25 сентября 2025 года, АМКУ предоставил соответствующие разрешения на их аренду по адресам, указанным в заявлениях компании.

Согласно данным YouControl, бенефициаром каждой из этих компаний является Юрий Киперман – отец Михаила Кипермана, управляющий сетью АЗС "Привата".

Отметим, что до начала полномасштабной войны группа Приват оставалась крупнейшим оператором АЗС в Украине с координационным центром в Днепре. Наибольшим ударом для бизнеса стала национализация "Укрнафты" в ноябре 2022 года - контроль над компанией передали Министерству обороны, а процедуру провела НКЦБФР.

UPG расширяет сеть

UPG не в первый раз расширяет свою сеть за счет "приватовских" активов. В частности, 10 июля ей разрешили арендовать 34 заправки, а 31 июля АМКУ передал компании в аренду еще 47 автозаправок.

14 августа Антимонопольный комитет дал ей разрешение на аренду еще 46 "приватовских" АЗС .

4 сентября сеть UPG получила от АМКУ разрешение на аренду еще 75 автозаправочных станций, ранее работавших под брендом "Авиас"/ANP группы "Приват" Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова.