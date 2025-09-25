- Категорія
АМКУ дозволив UPG орендувати ще 17 "приватівських" автозаправних станцій
Антимонопольний комітет України (АМКУ) дозволив приватному підприємству “Укрпалетсистем” (UPG) орендувати 17 автозаправних станцій ТОВ "Екотрейд Компані".
Про це пише Delo.ua з посиланням на повідомлення преслужби АМКУ.
11 серпня 2025 року було розглянуто 17 заяв ПП "Укрпалетсистем" щодо отримання дозволів на контроль над активами у вигляді 17 єдиних майнових комплексів – автозаправних станцій, що належать ТОВ "Екотрейд Компані".
Сьогодні, 25 вересня 2025 року, АМКУ надав відповідні дозволи на їхню оренду за адресами, зазначеними у заявах компанії.
Згідно з даними YouControl, бенефіціаром кожної з цих компаній є Юрій Кіперман – батько Михайла Кіпермана, який управляє мережею АЗС "Привату".
Зазначимо, що на початок повномасштабної війни група "Приват" залишалася найбільшим оператором АЗС в Україні з координаційним центром у Дніпрі. Найбільшим ударом для бізнесу стала націоналізація "Укрнафти" у листопаді 2022 року – контроль над компанією передали Міністерству оборони, а процедуру провела НКЦПФР.
UPG розширює мережу
UPG не вперше розширює свою мережу за рахунок "приватівських" активів. Зокрема, 10 липня їй дозволили орендувати 34 заправки, а 31 липня АМКУ передав компанії в оренду ще 47 автозаправок.
14 серпня Антимонопольний комітет дав їй дозвіл на оренду ще 46 "приватівських" АЗС.
4 вересня мережа UPG отримала від АМКУ дозвіл на оренду ще 75 автозаправних станцій, що раніше працювали під брендом "Авіас"/ANP групи "Приват" Ігоря Коломойського та Геннадія Боголюбова