"Антонов" модернизировал транспортный самолет "Руслан" и перевез его в Германию

АО "Антонов" завершило сложный многолетний проект по глубокой модернизации одного из своих легендарных транспортных самолетов Ан-124-100 серийный №0706. 11 июля 2025 года "Руслан" успешно релоцирован из Украины в Германию в город Лейпциг.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба АО "Антонов".

Отмечается, что работы по глубокой модернизации самолета начались в 2021 году. Целью была замена российских комплектующих на комплектующие украинского и западного производства.

Этот самолет, изготовленный в 1994 году, имеет за плечами более 21 000 летных часов и более 5 500 полетов.

Из-за полномасштабного вторжения России в 2022 году работы частично приостановили: на тот момент самолет находился в разобранном состоянии. Модернизация была завершена в июне 2025 года.

В настоящее время авиационный парк АО "Антонов" находится в безопасных условиях, согласно внутренним протоколам безопасности".

11 июля 2025 "Руслан" безопасно переместили в Германию. Именно его в тот день заметили в небе над Киевом.

В отличие от других самолетов "Антонова", поврежденных во время битвы за Гостомелем, это воздушное судно на момент вторжения проходило техническое обслуживание.

С началом российской вооруженной агрессии в Украине ГП "Антонов" переместило пять самолетов Ан-124 в Лейпциг. Эти самолеты продолжают поддерживать глобальную логистику и миссию стратегических воздушных перевозок.

Что известно о самолете "Руслан"

Ан-124 "Руслан" - это второй по весу серийный грузовой самолет в мире и самый тяжелый действующий грузовой борт после уничтоженного уникального Ан-225 "Мрия". Самолет был разработан в 1980-х годах в Конструкторском бюро имени Антонова в УССР.

Первый полет "Руслан" совершил в декабре 1982 года, а в эксплуатацию попал в январе 1986 года. Гражданскую сертификацию получил в 1992 году.

В общей сложности было построено около 60 самолетов Ан-124.

"Руслан" имеет максимальный взлетный вес в 405 тонн и может перевозить до 120 тонн груза. Длина самолета составляет 69,1 метра, размах крыльев – 73,3 метра, а высота – 20,78 метра.

Дальность полета с максимальным грузом составляет около 4500 километров. Самолет оснащен четырьмя турбовентиляторными двигателями Д-18Т и имеет 24 колеса в шасси, для распределения большого веса при посадке.

Заметим, авиаконструкторы ГП "Антонов" уже работают над разработкой новой версии самолета "Мрия" — воздушное судно создадут на основе брата-близнеца борта