"Антонов" модернізував транспортний літак "Руслан" та перевіз його до Німеччини

АТ "Антонов" завершило складний багаторічний проєкт із глибокої модернізації одного зі своїх легендарних транспортних літаків Ан-124-100 серійний №0706. 11 липня 2025 року "Руслан" успішно релоковано з України до Німеччини у місто Лейпциг.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба АТ "Антонов".

Зазначається, що роботи з глибокої модернізації літака почалися у 2021 році. Метою була заміна російських комплектуючих на комплектуючі українського та західного виробництва.

Цей літак, виготовлений у 1994 році, має за плечима понад 21 000 льотних годин та понад 5 500 польотів.

Через повномасштабне вторгнення Росії у 2022 році роботи частково призупинили: на той момент літак перебував у розібраному стані. Модернізацію завершили у червні 2025 року.

Наразі авіаційний парк АТ "Антонов" перебуває у безпечних умовах, відповідно до внутрішніх протоколів безпеки".

11 липня 2025 року "Руслан" безпечно перемістили до Німеччини. Саме його того дня помітили у небі над Києвом.

На відміну від інших літаків "Антонова", пошкоджених під час битви за Гостомель, це повітряне судно на момент вторгнення проходило технічне обслуговування.

З початком російської збройної агресії в Україну ДП "Антонов" перемістила п'ять літаків Ан-124 в Лейпциг. Ці літаки продовжують підтримувати глобальну логістику та місії стратегічних повітряних перевезень.

Що відомо про літак "Руслан"

Ан-124 "Руслан" — це другий за вагою серійний вантажний літак у світі та найважчий діючий вантажний борт після знищеного унікального Ан-225 "Мрія". Літак розробили в 1980-х роках у Конструкторському бюро імені Антонова в УРСР.

Перший політ "Руслан" здійснив у грудні 1982 року, а в експлуатацію потрапив у січні 1986 року. Цивільну сертифікацію отримав у 1992 році.

Загалом було побудовано близько 60 літаків Ан-124.

"Руслан" має максимальну злітну вагу 405 тонн і може перевозити до 120 тонн вантажу. Довжина літака становить 69,1 метра, розмах крил — 73,3 метра, а висота — 20,78 метра.

Дальність польоту з максимальним вантажем сягає близько 4500 кілометрів. Літак оснащений чотирма турбовентиляторними двигунами Д-18Т і має 24 колеса в шасі, для розподілу великої ваги при посадці.

Зауважимо, авіаконструктори ДП "Антонов" вже працюють над розробкою нової версії літака "Мрія" — повітряне судно створять на основі брата-близнюка борту