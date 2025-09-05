Запланована подія 2

Apple не затронет: Трамп анонсировал существенные пошлины на импорт чипов

Президент США Дональд Трамп заявил, что вскоре введет "достаточно существенные" пошлины на импорт чипов от компаний, которые не переносят свое производство в США, но это не касается компании Apple, которая расширяет свои инвестиции внутри страны.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Bloomberg.

Что известно о пошлинах на чипы?

Отмечается, что глава Белого дома заявил, что ставка на чипы может составлять 200% или даже 300%.

При этом президент упомянул о возможном освобождении от пошлин для компаний, которые перенесут производство чипов в США.

Трамп также подчеркнул, что пошлины не будут распространяться на компании, которые перенесут производство чипов в США. В качестве примера он вспомнил компанию Apple, которая уже объявила об инвестициях в американское производство на сумму 600 млрд долларов.

Ранее Трамп уже обещал ввести 100% пошлину на полупроводники, однако решение не было реализовано на практике.

Эксперты отмечают, что такие шаги могут:

  • существенно вызвать значительные изменения в глобальной цепи поставок микросхем,
  • заставить компании пересмотреть свои производственные стратегии.

Ожидается, что такие высокие пошлины весьма отрицательно окажут влияние на отрасль, особенно на мелкие компании, которые не смогут покрыть дополнительные расходы.

Они могут нанести производителям полупроводникового оборудования ежегодные расходы более чем в 1 миллиард долларов.

Напомним, американские гиганты по производству чипов Nvidia и AMD согласились отдавать правительству США 15% своего дохода от продаж чипов в Китай. Эта договоренность является условием получения экспортных лицензий.

С другой стороны, китайские власти негласно призывают местные компании.   отказаться от американских чипов, выражая беспокойство по поводу информационной безопасности. Однако прямых запретов на закупки пока нет.

Автор:
Светлана Манько