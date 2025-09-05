Не стосуватиметься Apple: Трамп анонсував суттєві мита на імпорт чипів

Президент США Дональд Трамп заявив, що незабаром введе "досить суттєві" мита на імпорт чипів від компаній, які не переносять своє виробництво до США, але це не стосуватиметься компанії Apple, яка розширює свої інвестиції всередині країни.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Bloomberg.

Що відомо про мита на чипи?

Зазначається, що очільник Білого дому заявив, що ставка на чипи може становити 200% або навіть 300%.

При цьому президент згадав про можливе звільнення від мит для компаній, які перенесуть виробництво чипів до США.

Трамп також наголосив, що мита не поширюватимуться на компанії, які перенесуть виробництво чипів до США. Як приклад, він згадав компанію Apple, яка вже оголосила про інвестиції в американське виробництво на суму 600 млрд доларів.

Раніше Трамп вже обіцяв запровадити 100% мито на напівпровідники, однак рішення не було реалізоване на практиці.

Експерти зазначають, що такі кроки можуть:

суттєво спричинити значні зміни в глобальному ланцюгу постачання мікросхем,

змусити компанії переглянути свої виробничі стратегії.

Очікується, що такі високі мита досить негативно вплинуть на галузь, особливо на дрібні компанії, які не зможуть покрити додаткові витрати.

Вони можуть завдати виробникам напівпровідникового обладнання щорічних витрат у понад 1 мільярд доларів.

Нагадаємо, американські гіганти з виробництва чипів Nvidia і AMD погодилися віддавати уряду США 15% свого доходу від продажів чипів до Китаю. Ця домовленість є умовою для отримання експортних ліцензій.

З іншого боку, китайська влада негласно закликає місцеві компанії відмовитися від американських чипів, висловлюючи занепокоєння щодо інформаційної безпеки. Однак прямих заборон на закупівлі поки що немає.