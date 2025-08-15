АРМА выставило на Prozorro активы Медведчука стоимостью более 123 млн грн

Агентство по розыску и менеджменту активов объявило конкурс на управление арестованным имуществом коллаборанта и обвиняемого в государственной измене Виктора Медведчука.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на АРМА.

Лоты уже доступны в системе Prozorro.

В перечне активов роскошный дом площадью 731,6 м² на берегу Днепра с панорамным видом на Оболонскую набережную, а также три квартиры в столице, в частности в Оболонском и Деснянском районах.

Рыночная стоимость этого имущества превышает 123 миллиона гривен. Все поступления от его управления будут направлены государственному бюджету.

Конкурс продлится до 29 августа 2025 года.

Напомним, в начале 2025 года АРМА выставило на платформу Prozorro имущество Виктора Медведчука для поиска управляющего. Среди объектов – три квартиры, жилой и нежилой дома, а также земельный участок. Нежилая недвижимость "Инвестиционная компания Спорт-Тур", расположенная в городе Киев, была арестована и передана в управление АРМА по определению Печерского районного суда Киева.

За 2024 год государство продало имущество, принадлежавшее бывшему депутату Виктору Медведчуку и его супруге Оксане Марченко, на сумму более 10 млн грн. Покупателями стали непубличные и малоизвестные люди, которые местами путаются в показаниях.

Добавим, что 13 ноября прошлого года на площадке Prozorro. Продажи состоялся первый аукцион по реализации картин из коллекции Медведчука. Было продано 16 полотен на общую сумму около 317 тысяч грн.