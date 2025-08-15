Запланована подія 2

АРМА выставило на Prozorro активы Медведчука стоимостью более 123 млн грн

Агентство по розыску и менеджменту активов объявило конкурс на управление арестованным имуществом коллаборанта и обвиняемого в государственной измене Виктора Медведчука.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на АРМА.

Лоты уже доступны в системе Prozorro.

В перечне активов роскошный дом площадью 731,6 м² на берегу Днепра с панорамным видом на Оболонскую набережную, а также три квартиры в столице, в частности в Оболонском и Деснянском районах.

Рыночная стоимость этого имущества превышает 123 миллиона гривен. Все поступления от его управления будут направлены государственному бюджету.

Конкурс продлится до 29 августа 2025 года.

Напомним, в начале 2025 года АРМА выставило на платформу Prozorro имущество Виктора Медведчука для поиска управляющего. Среди объектов – три квартиры, жилой и нежилой дома, а также земельный участок. Нежилая недвижимость "Инвестиционная компания Спорт-Тур", расположенная в городе Киев, была арестована и передана в управление АРМА по определению Печерского районного суда Киева.

За 2024 год государство продало имущество, принадлежавшее бывшему депутату Виктору Медведчуку и его супруге Оксане Марченко, на сумму более 10 млн грн. Покупателями стали непубличные и малоизвестные люди, которые местами путаются в показаниях.

Добавим, что 13 ноября прошлого года на площадке Prozorro. Продажи состоялся первый аукцион по реализации картин из коллекции Медведчука. Было продано 16 полотен на общую сумму около 317 тысяч грн.

Татьяна Гойденко