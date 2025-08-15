АРМА виставило на Prozorro активи Медведчука вартістю понад 123 млн грн

Агентство з розшуку та менеджменту активів оголосило конкурс на управління арештованим майном колаборанта та обвинуваченого у державній зраді Віктора Медведчука.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на АРМА.

Лоти вже доступні у системі Prozorro.

У переліку активів — розкішний будинок площею 731,6 м² на березі Дніпра з панорамним видом на Оболонську набережну, а також три квартири у столиці, зокрема в Оболонському та Деснянському районах.

Ринкова вартість цього майна перевищує 123 мільйони гривень. Усі надходження від його управління будуть спрямовані до державного бюджету.

Конкурс триватиме до 29 серпня 2025 року.

Нагадаємо, на початку 2025 року АРМА виставило на платформу Prozorro майно Віктора Медведчука для пошуку управителя. Серед об'єктів — три квартири, житловий та нежитловий будинки, а також земельна ділянка. Нежитлова нерухомість "Інвестиційна компанія Спорт-Тур", розташована в місті Київ, була арештована та передана в управління АРМА за ухвалою Печерського районного суду Києва.

За 2024 рік держава продала майна, яке належало Медведчуку та його дружині Оксані Марченко, на суму понад 10 млн грн. Покупцями стали непублічними і маловідомими люди, котрі місцями плутаються у свідченнях.

Додамо, що 13 листопада минулого року на майданчику "Prozorro.Продажі" відбувся перший аукціон з реалізації картин з колекції Медведчука. Було продано 16 полотен на загальну суму майже 317 тисяч грн.