Армия РФ атаковала энергетическую инфраструктуру в пяти областях

атака на энергетику
Армия РФ атаковала энергетическую инфраструктуру в пяти областях / "Укрэнерго"

Армия РФ 17 ноября атаковала энергетическую инфраструктуру Харьковской, Сумской, Черниговской Одесской и Донецкой областей.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на прессслужбу Министерства энергетики Украины.

На поврежденных объектах энергетической инфраструктуры продолжаются ремонтно-восстановительные работы.

Ранее сообщалось, что ночью армия РФ атаковала энергетический объект ДТЭК в Одесской области. В настоящее время 4 000 семей удалось подключить по резервным схемам. Еще 32 500 – временно без света.

Графики отключений

В Минэнерго напоминают, что сегодня применяются графики почасовых отключений для населения в объеме от 1 до 4 очередей и графики ограничения мощности для промышленности с 00:00 до 23:59 в большинстве регионов Украины.

Актуальные графики размещаются на официальных ресурсах региональных операторов системы распределения. Информация об изменениях в энергоснабжении доступна на страницах облэнерго.

Украинцев просят рационально потреблять электроэнергию, особенно в часы, когда свет подается по графику.

Заметим, что отключения света в Украине начались с середины октября после нескольких серий массированных атак по энергетической инфраструктуре.

Ранее Минэнерго предоставило объяснение, почему   графики отключений электроэнергии   часто меняются, а реальные отключения не совпадают с графиками.

