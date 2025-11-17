Запланована подія 2

Новини
Дата публікації
Армія РФ атакувала енергетичну інфраструктуру у п’яти областях

атака на енергетику
Армія РФ атакувала енергетичну інфраструктуру у п’яти областях / "Укренерго"

Армія РФ 17 листопада атакувала енергетичну інфраструктуру Харківської, Сумської, Чернігівської Одеської та Донецької областей. 

Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу Міністерства енергетики України.

Зазначається, що на пошкоджених об’єктах енергетичної інфраструктури тривають ремонтно-відновлювальні роботи.

Раніше повідомлялося, що вночі армія РФ атакувала енергетичний об’єкт ДТЕК в Одеській області. Наразі 4 000 родин вдалося препідключити за резервними схемами. Ще 32 500 - тимчасово без світла.

Графіки відключень

У Міненерго нагадують, що сьогодні застосовуються графіки погодинних відключень для населення обсягом від 1 до 4 черг та графіки обмеження потужності для промисловості з 00:00 до 23:59 у більшості регіонів України. 

Актуальні графіки розміщуються на офіційних ресурсах регіональних операторів системи розподілу. Інформація про зміни в енергопостачанні доступна на сторінках обленерго.

Українців просять раціонально споживати електроенергію, особливо в години, коли світло подається за графіком.

Зауважимо, відключення світла в Україні почалися з середини жовтня після кількох серій масованих атак по енергетичній інфраструктурі.

Раніше Міненерго надало пояснення, чому графіки відключень електроенергії часто змінюються, а реальні відключення не збігаються з графіками. 

Автор:
Світлана Манько