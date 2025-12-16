- Категория
Армия РФ атаковала склад бытовой техники в Одесской области (ФОТО)
16 декабря российская армия атаковала склад бытовой техники в Одесской области.
Как пишет Delo.ua, об этом сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер.
"Этой ночью враг атаковал регион несколькими десятками ударных беспилотников. В результате атаки на территории одного из предприятий возник масштабный пожар", - отметил он.
По словам главы Одесщины, возгорание охватило склад с бытовой техникой, где хранились бойлеры и обогреватели. Пожар полностью ликвидировали спасатели.
Также спасен рядом расположенный склад логистической компании.
Кипер рассказал, что пострадавших нет, а на месте происшествия продолжают работать соответствующие службы.
Удары по энергетической инфраструктуре Одесщины
В ночь с 12 на 13 декабря Российская Федерация нанесла массированный ракетно-дроновый удар по объектам генерации, распределения и передачи электроэнергии в Одесской области
В результате вражеской атаки без электроснабжения остались все тяговые подстанции города. Работа трамваев и троллейбусов временно приостановлена.
12 декабря российские войска также совершили атаку на энергетическую инфраструктуру Одесский регион. Удар был нанесен по подстанции. Это уже двадцатая подстанция в области, получившая серьезные повреждения в результате российских атак.