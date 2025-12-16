Запланована подія 2

Армия РФ атаковала склад бытовой техники в Одесской области (ФОТО)

16 декабря российская армия атаковала склад бытовой техники в Одесской области.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер.

"Этой ночью враг атаковал регион несколькими десятками ударных беспилотников. В результате атаки на территории одного из предприятий возник масштабный пожар", - отметил он.

По словам главы Одесщины, возгорание охватило склад с бытовой техникой, где хранились бойлеры и обогреватели. Пожар полностью ликвидировали спасатели.

Также спасен рядом расположенный склад логистической компании.

Кипер рассказал, что пострадавших нет, а на месте происшествия продолжают работать соответствующие службы.

Удары по энергетической инфраструктуре Одесщины

В ночь с 12 на 13 декабря Российская Федерация нанесла массированный ракетно-дроновый удар по объектам генерации, распределения и   передачи электроэнергии в Одесской области

В результате вражеской атаки без электроснабжения остались все тяговые подстанции города. Работа трамваев и троллейбусов временно приостановлена.

12 декабря российские войска также совершили атаку на   энергетическую инфраструктуру   Одесский регион. Удар был нанесен по подстанции. Это уже двадцатая подстанция в области, получившая серьезные повреждения в результате российских атак.

Автор:
Светлана Манько