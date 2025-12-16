Запланована подія 2

Армія РФ атакувала склад побутової техніки на Одещині (ФОТО)

Росія продовжує терорирузувати цивільне населення Одещини

16 грудня російська армія атакувала склад побутової техніки в Одеській області.

Як пише Delo.ua, про це повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер.

"Цієї ночі ворог атакував регіон кількома десятками ударних безпілотників. Внаслідок атаки на території одного з підприємств виникла масштабна пожежа", - зауважив він.

За словами очільника Одещини, займання охопило склад з побутовою технікою, де зберігалися бойлери та обігрівачі. Наразі пожежу повністю ліквідували рятувальники.

Також врятовано поруч розташований склад логістичної компанії.

Кіпер розповів, що постраждалих немає, а на місці події продовжують працювати відповідні служби.

Удари по енергетичній інфраструктурі Одещини

У ніч з 12 на 13 грудня Російська Федерація здійснила масований ракетно-дроновий удар по об’єктах генерації, розподілу та передачі електроенергії у Одеській області.

Внаслідок ворожої атаки без електропостачання залишилися всі тягові підстанції міста. Робота трамваїв та тролейбусів тимчасово призупинена.

12 грудня російські війська також здійснили атаку на енергетичну інфраструктуру Одеського регіону. Удар було завдано по підстанції. Це вже двадцята підстанція в області, яка отримала серйозні пошкодження внаслідок російських атак. 

Автор:
Світлана Манько