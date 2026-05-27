Аукцион электроэнергии: признаков сговора на торгах "Энергоатома" не зафиксировали

НКРЭКУ проверила использование инсайдерской информации на энергорынке / Freepik

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) завершила анализ аукциона по продаже электроэнергии АО НАЭК ”Энергоатом”. Регулятор не выявил признаков неправомерного использования инсайдерской информации.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует прессслужба НКРЭКУ.

Результаты проверки аукциона

По итогам проверки НКРЭКУ не выявило признаков неправомерного использования инсайдерской информации при проведении торгов.

В регуляторе также поблагодарили Секретариат Энергетического Сообщества за экспертную и консультационную поддержку при анализе ситуации на рынке.

Как отмечается в письме Секретариата Энергетического Сообщества, при оценке был учтен подход НКРЭКУ к определению возможных нарушений правил обращения с инсайдерской информацией на оптовом энергетическом рынке.

В документе отмечается, что результаты анализа объемов торгов и поведения участников аукциона не свидетельствуют о наличии скоординированных или предварительно согласованных действий между участниками рынка.

Что предшествовало

Как сообщалось, глава энергокомитета Верховной Рады Андрей Герус заявил, что двусторонние договоры купли-продажи электроэнергии НАЭК "Энергоатом", заключенные по результатам аукциона 14 января, до повышения предельных цен на спотовых рынках должны быть разорваны, чтобы минимизировать потери компании, которые сейчас он оценивает примерно в 2 млрд грн.

Герус утверждает, что 14 января "Энергоатом" продал 2100 МВт базовой нагрузки с поставкой на 21-31 января. Средняя цена тогда составила 7565,55 грн/мВт*ч. После оперативного повышения прайскепов с 18 января, уже на 21-22 января средняя цена э/э на рынке "на сутки вперед" составляла 11 484 грн, что на 52%, или на 3 918 грн больше цены аукциона 14 января.

После этого компания "Д.Трейдинг" (группа ДТЭК) расторгла контракт на покупку электроэнергии у "Энергоатома" и выплатила 164 млн грн компенсации.

Также девять трейдеров добровольно расторгли договоры с НАЭК "Энергоатом" на   снабжение электроэнергии по итогам торгов 14 января. В общей сложности это касается почти 1 ГВт мощности, что позволило минимизировать экономические потери.

Автор:
Ольга Опенько