Аукціон електроенергії: ознак змови на торгах "Енергоатома" не зафіксували

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) завершила аналіз аукціону з продажу електроенергії АТ “НАЕК ”Енергоатом". Регулятор не виявив ознак неправомірного використання інсайдерської інформації.

Як пише Delo.ua, про це інформує пресслужба НКРЕКП.

Результати перевірки аукціону

За підсумками перевірки НКРЕКП не виявила ознак неправомірного використання інсайдерської інформації під час проведення торгів.

У регуляторі також подякували Секретаріату Енергетичного Співтовариства за експертну та консультаційну підтримку під час аналізу ситуації на ринку.

Як зазначається у листі Секретаріату Енергетичного Співтовариства, під час оцінки було враховано підхід НКРЕКП до визначення можливих порушень правил поводження з інсайдерською інформацією на оптовому енергетичному ринку.

У документі наголошується, що результати аналізу обсягів торгів та поведінки учасників аукціону не свідчать про наявність скоординованих або попередньо узгоджених дій між учасниками ринку.

Що передувало

Як повідомлялося, голова енергокомітету Верховної Ради Андрій Герус заявив, що двосторонні договори купівлі-продажу електроенергії НАЕК "Енергоатом", укладені за результатами аукціону 14 січня, до підвищення граничних цін на спотових ринках, мають бути розірвані, аби мінімізувати втрати компанії, які зараз він оцінює приблизно в 2 млрд грн.

Герус стверджує, що 14 січня "Енергоатом" продав 2100 МВт базового навантаження з поставкою на 21-31 січня. Середня ціна тоді склала 7565,55 грн/МВт*год. Після оперативного підвищення прайскепів з 18 січня, вже на 21-22 січня середня ціна е/е на ринку "на добу наперед" становила 11 484 грн, що на 52%, або на 3 918 грн більше за ціну аукціону 14 січня.

Після цього компанія “Д.Трейдінг” (група ДТЕК) розірвала контракт на купівлю електроенергії у “Енергоатому” і виплатила 164 млн грн компенсації.

Також дев’ять трейдерів добровільно розірвали договори з НАЕК “Енергоатом” на постачання електроенергії за підсумками торгів 14 січня. Загалом це стосується майже 1 ГВт потужності, що дозволило мінімізувати економічні втрати.