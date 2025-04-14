Авария на чешской железной дороге: "Укрзализныця" предупредила об изменениях в маршрутках курсирования поездов

Из-за аварии на чешской железной дороге 14 апреля в маршрутах курсирования поездов №122/123 Прага — Чоп — Прага чешского перевозчика RegioJet внесены изменения для пассажиров, следующих из/в Украину. Также на отправку из Львова будет на 1 час задержан поезд "Сичеслав" №80/79 Львов – Днепр.

Об этом сообщила пресс-служба "Укрзализныци".

Отмечается, что 14 апреля этот поезд будет курсировать только до/со станции Кошице (Словакия), соответственно, пассажиры, следующие этим рейсом в Украину:

должны по станции Кошице пересесть в поезд №964 Братислава — Чоп, который будет отправляться из Кошице в 17:46 и прибывать в Чоп в 21:41.

пассажиры, которые дальше из Чопа планировали пересаживаться на другие поезда "Укрзализныци", могут сесть со своим текущим билетом на поезд №750 Чоп – Киев, который отправится в 5:20 из Чопа – в поезде для них будут забронированы отдельные места, а на вокзале – места ожидания.

Пассажиры, которые планировали ехать поездом №123 Чоп — Прага, будут следовать также с пересадкой по следующей схеме:

По станции Чоп нужно сесть в дополнительный дизель-поезд, который словацкая железная дорога присоединит к поезду №965 Чоп – Кошице. Отправление из Чопа в 21:06, прибытие в Кошице в 22:50.

По станции Кошице пассажиры смогут пересесть в свой поезд №123 (Чоп) — Кошице — Прага и следовать дальше по установленному маршруту.

Кроме того, на отправку из Львова будет на 1 час задержан поезд "Сичеслав" №80/79 Львов-Днепр из-за ожиданий группы детей из Любляны, чей автобус сломался на границе. До конечной станции поезд прибудет по графику.

Напомним, вечером 5 июня 2024 года в чешском городе Пардубице пассажирский поезд, следовавший в Чоп, столкнулся с грузовым поездом. Тогда погибли не менее 4 человек, десятки были ранены.

Поезд Прага — Чоп

С 28 марта 2024 года начал курсировать новый международный рейс между Прагой и Чопом, сочетающим удобным ночным сообщением столицу Чехии, словацкий Кошице и украинский Чоп.

Запуск сообщения реализован "Укрзализныцей" в сотрудничестве с чешским частным перевозчиком RegioJet, также оператором поезда Прага — Перемышль, обеспечивающим пересадки на поезда в Украину через станцию Перемышль.

Стоимость билетов в/из Праги зависит от дня поездки и в среднем составляет около 1060 грн за сидячее место или 1700 грн за спальное место.

Специально под запуск нового международного сообщения "Укрзализныця" назначила и новый внутренний дневной поезд №345/346 Черновцы — Чоп — Ужгород, расписание движения которого подстроено для комфортной пересадки буковинских и закарпатских пассажиров.