- Категория
- Новости
- Дата публикации
-
- Переключить язык
- Читати українською
Авария на чешской железной дороге: "Укрзализныця" предупредила об изменениях в маршрутках курсирования поездов
Из-за аварии на чешской железной дороге 14 апреля в маршрутах курсирования поездов №122/123 Прага — Чоп — Прага чешского перевозчика RegioJet внесены изменения для пассажиров, следующих из/в Украину. Также на отправку из Львова будет на 1 час задержан поезд "Сичеслав" №80/79 Львов – Днепр.
Об этом сообщила пресс-служба "Укрзализныци".
Отмечается, что 14 апреля этот поезд будет курсировать только до/со станции Кошице (Словакия), соответственно, пассажиры, следующие этим рейсом в Украину:
- должны по станции Кошице пересесть в поезд №964 Братислава — Чоп, который будет отправляться из Кошице в 17:46 и прибывать в Чоп в 21:41.
- пассажиры, которые дальше из Чопа планировали пересаживаться на другие поезда "Укрзализныци", могут сесть со своим текущим билетом на поезд №750 Чоп – Киев, который отправится в 5:20 из Чопа – в поезде для них будут забронированы отдельные места, а на вокзале – места ожидания.
Пассажиры, которые планировали ехать поездом №123 Чоп — Прага, будут следовать также с пересадкой по следующей схеме:
- По станции Чоп нужно сесть в дополнительный дизель-поезд, который словацкая железная дорога присоединит к поезду №965 Чоп – Кошице. Отправление из Чопа в 21:06, прибытие в Кошице в 22:50.
- По станции Кошице пассажиры смогут пересесть в свой поезд №123 (Чоп) — Кошице — Прага и следовать дальше по установленному маршруту.
Кроме того, на отправку из Львова будет на 1 час задержан поезд "Сичеслав" №80/79 Львов-Днепр из-за ожиданий группы детей из Любляны, чей автобус сломался на границе. До конечной станции поезд прибудет по графику.
Напомним, вечером 5 июня 2024 года в чешском городе Пардубице пассажирский поезд, следовавший в Чоп, столкнулся с грузовым поездом. Тогда погибли не менее 4 человек, десятки были ранены.
Поезд Прага — Чоп
С 28 марта 2024 года начал курсировать новый международный рейс между Прагой и Чопом, сочетающим удобным ночным сообщением столицу Чехии, словацкий Кошице и украинский Чоп.
Запуск сообщения реализован "Укрзализныцей" в сотрудничестве с чешским частным перевозчиком RegioJet, также оператором поезда Прага — Перемышль, обеспечивающим пересадки на поезда в Украину через станцию Перемышль.
Стоимость билетов в/из Праги зависит от дня поездки и в среднем составляет около 1060 грн за сидячее место или 1700 грн за спальное место.
Специально под запуск нового международного сообщения "Укрзализныця" назначила и новый внутренний дневной поезд №345/346 Черновцы — Чоп — Ужгород, расписание движения которого подстроено для комфортной пересадки буковинских и закарпатских пассажиров.