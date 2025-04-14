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Аварія на чеській залізниці: "Укрзалізниця" попередила про зміни у маршрутах курсування поїздів

Чеський перевізник RegioJet
Фото: railinsider.com.ua

Через аварію на чеській залізниці 14 квітня у маршрутах курсування поїздів №122/123 Прага - Чоп - Прага чеського перевізника RegioJet  внесені зміни для пасажирів, що прямують з/до України. Також на відправку зі Львова буде на 1 годину затриманий поїзд "Січеслав" №80/79 Львів - Дніпро.

Про це повідомила пресслужба "Укрзалізниці".

Зазначається, що 14 квітня цей поїзд курсуватиме тільки до/з станції Кошице (Словаччина), відповідно, пасажири, які прямують цим рейсом до України:

  • мають по станції Кошице пересісти в поїзд №964 Братислава - Чоп, який відправлятиметься з Кошице о 17:46 та прибуватиме в Чоп о 21:41.
  • пасажири, які далі з Чопа планували пересідати на інші поїзди "Укрзалізниці", можуть сісти зі своїм поточним квитком на поїзд №750 Чоп - Київ, який відправиться о 5:20 з Чопа - в поїзді для них будуть заброньовані окремі місця, а на вокзалі - місця очікування.

Пасажири, які планували їхати поїздом №123 Чоп - Прага, прямуватимуть також з пересадкою за наступною схемою:

  • По станції Чоп треба сісти в додатковий дизель-поїзд, який словацька залізниця доєднає до поїзда №965 Чоп - Кошице. Відправлення з Чопа о 21:06, прибуття у Кошице о 22:50.
  • По станції Кошице пасажири зможуть пересісти у свій поїзд №123 (Чоп) - Кошице - Прага і прямувати далі встановленим маршрутом.

Крім того, на відправку зі Львова буде на 1 годину затриманий поїзд "Січеслав" №80/79 Львів - Дніпро через очікування групи дітей з Любляни, чий автобус зламався на кордоні. До кінцевої станції поїзд прибуде за графіком.

Нагадаємо, ввечері 5 червня 2024 року у чеському місті Пардубіце пасажирський потяг, який прямував до Чопа, зіштовхнувся з вантажним поїздом. Тоді загинуло щонайменше 4 людини, десятки  були поранені.

Потяг Прага - Чоп 

З 28 березня 2024 року почав курсувати новий міжнародний рейс між Прагою та Чопом, який поєднує зручним нічним сполученням столицю Чехії, словацький Кошице та український Чоп. 

Запуск сполучення реалізовано "Укрзалізницею" у співпраці з чеським приватним перевізником RegioJet, який також є оператором поїзда Прага — Перемишль, що забезпечує пересадки на поїзди до України через станцію Перемишль.

Вартість квитків до/з Праги залежить від дня поїздки й у середньому становить близько 1060 грн за сидяче місце або 1700 грн за спальне місце. 

Спеціально під запуск нового міжнародного сполучення "Укрзалізниця" призначила і новий внутрішній денний поїзд №345/346 Чернівці — Чоп — Ужгород, розклад руху якого підлаштований для комфортної пересадки буковинських та закарпатських пасажирів.

Автор:
Світлана Манько