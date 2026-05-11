Авиакомпании снижают цены на билеты: туристы не спешат бронировать отпуска на лето

Авиакомпании по всей Европе снижают цены на авиарейсы летом, чтобы привлечь туристов, отложивших покупку билетов из-за опасений, что нехватка авиационного топлива сорвет их планы на отпуск.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Financial Times.

По данным издания, авиаперевозчики, турагенты и аналитики в один голос заявляют, что туристы не спешат бронировать отпуска на фоне предупреждений, что из-за мирового кризиса авиакомпаниям придется отменять рейсы.

"Мы живем в эпоху, подобную той, которую мы наблюдали во время пандемии. По-прежнему отсутствует ясность в долгосрочной перспективе", - подчеркнул гендиректор Turkish Airlines Мурат Шекер.

Согласно проведенному FT анализу самых дешевых тарифов на Google Flights, с начала апреля, когда появились первые предупреждения о нехватке авиационного топлива, цены на рейсы в некоторые из самых популярных направлений в Южной Европе начали падать.

В период с 9 апреля по 6 мая стоимость авиабилетов на июль снизилась по 27 из 50 популярнейших европейских маршрутов в Средиземноморье. Цены упали на 10% и более на 15 маршрутах, включая рейсы из Гитроу в Ниццу, из Манчестера в Пальму и из Гатвика в Барселону, тогда как падение цен на рейсы между Миланом и Мадридом достигло 44%.

По словам аналитика Barclays Эндрю Лоббенберга, люди неохотно бронируют перелеты, и авиакомпаниям и туристическим компаниям приходится стимулировать их более низкими ценами.

Он подсчитал, что летом может быть отменено 5-15% рейсов, в основном в зависимости от того, будет ли полностью открыт Ормузский пролив. Пассажиры, которые уже забронировали билеты, вероятно, будут переведены на неотмененные рейсы, тогда как цены на оставшиеся места значительно возрастут для тех, кто еще не забронировал.

"В краткосрочной перспективе существует элемент неопределенности, люди не знают, что произойдет, потеряют ли они работу, смогут ли заправить машину, есть определенный уровень нерешительности", – сказал гендиректор венгерского бюджетного авиаперевозчика Wizz Air Йожеф Варади.

Как и другие руководители авиакомпаний, стремящиеся увеличить количество бронирований, он предупредил, что ожидание может привести к повышению цен.

Британские EasyJet и British Airways также попытались успокоить потребителей, пообещав не прибавлять плату за авиационное топливо или другие прибавки к уже забронированным летним билетам.

При этом после начала войны США и Израиля против Ирана цены на авиационное топливо резко выросли. Обычно они двигаются вместе с ценами на нефть, однако в настоящее время авиатопливо подорожало почти вдвое, в то время как сырая нефть выросла примерно на треть. Это значительно снижает рентабельность авиаперевозчиков по всему миру.

Напомним, ранее сообщалось, что мировые авиакомпании начали повышать тарифы и сокращать рейсы из-за скачка цен на топливо. Способность отрасли оставаться прибыльной может зависеть от того, начнут ли потребители отказываться от авиаперелетов.