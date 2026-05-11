Авіакомпанії знижують ціни на квитки: туристи не поспішають бронювати відпустки на літо

Авіакомпанії по всій Європі знижують ціни на авіарейси влітку, щоб залучити туристів, які відклали купівлю квитків через побоювання, що нестача авіаційного палива зірве їхні плани на відпустку.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Financial Times.

За даними видання, авіаперевізники, турагенти та аналітики в один голос заявляють, що туристи не поспішають бронювати відпустки на тлі попереджень, що через світову паливну кризу авіакомпаніям доведеться скасовувати рейси.

"Ми живемо в епоху, подібну до тієї, яку ми спостерігали під час пандемії. Як і раніше, відсутня ясність у довгостроковій перспективі", – наголосив гендиректор Turkish Airlines Мурат Шекер.

Згідно з проведеним FT аналізом найдешевших тарифів на Google Flights, з початку квітня, коли з'явилися перші попередження про нестачу авіаційного палива, ціни на рейси до деяких з найпопулярніших напрямків у Південній Європі почали падати.

У період з 9 квітня по 6 травня вартість авіаквитків на липень знизилася по 27 із 50 найпопулярніших європейських маршрутів до Середземномор'я. Ціни впали на 10% і більше на 15 маршрутах, включаючи рейси з Гітроу до Ніцци, з Манчестера до Пальми та з Гатвіка до Барселони, тоді як падіння цін на рейси між Міланом і Мадридом сягнуло 44%.

За словами аналітика Barclays Ендрю Лоббенберга, люди неохоче бронюють перельоти, і авіакомпаніям та туристичним компаніям доводиться стимулювати їх нижчими цінами.

Він підрахував, що влітку може бути скасовано 5-15% рейсів, в основному залежно від того, чи буде повністю відкрита Ормузька протока. Пасажири, які вже забронювали квитки, ймовірно, будуть переведені на рейси, що не скасовані, тоді як ціни на місця, що залишилися, значно зростуть для тих, хто ще не забронював.

"У короткостроковій перспективі існує елемент невизначеності, люди не знають, що станеться, чи втратять вони роботу, чи зможуть заправити машину, є певний рівень нерішучості", – сказав гендиректор угорського бюджетного авіаперевізника Wizz Air Йожеф Вараді.

Як і інші керівники авіакомпаній, які прагнуть збільшити кількість бронювань, він попередив, що очікування може призвести до підвищення цін.

Британські EasyJet і British Airways також спробували заспокоїти споживачів, пообіцявши не додавати плату за авіаційне паливо або інші надбавки до вже заброньованих літніх квитків.

При цьому після початку війни США та Ізраїлю проти Ірану ціни на авіаційне паливо різко зросли. Зазвичай вони рухаються разом із цінами на нафту, однак нині авіапаливо подорожчало майже вдвічі, тоді як сира нафта зросла приблизно на третину. Це значно знижує рентабельність авіаперевізників у всьому світі.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що світові авіакомпанії почали підвищувати тарифи та скорочувати рейси через стрибок цін на паливо. Здатність галузі залишатися прибутковою може залежати від того, чи почнуть споживачі відмовлятися від авіаперельотів.