Белгород-Днестровский порт полностью перешел в частную собственность

27 августа окончательно завершился процесс перехода права собственности на единый имущественный комплекс ГП "Белгород-Днестровский морской торговый порт".

Как пишет Delo.ua, об этом сообщила директор госпредприятия Оксана Киктенко.

"Благодарю, кто принимал государственные решения по спасению предприятия и помогал в подготовке порта к аукциону. Особая благодарность Продивусу Владимиру Степановичу, владельцу ООО "Топ-Оффер", за участие в аукционе, ваше решение о приобретении "Белгород-Днестровского порта" вернуло уверенность коллектива в возрождении и возрождении", - написала она.

Продажа морского торгового порта

В феврале 2025 года была подписана основная сделка купли-продажи ГП "Белгород-Днестровский морской торговый порт".

8 ноября 2024 года после многочисленных попыток наконец-то состоялся 13-й аукцион, по результатам которого объект удалось продать. Единственным участником торгов стало ООО "Топ-Оффер", предложившее 90 млн грн, тогда как стартовая цена составляла 88,98 млн грн.

Как сообщила позже директор порта Оксана Киктенко, на самом деле, стоимость объекта составила 270 млн грн, из них 90 млн грн – цена лота, 18 млн грн – НДС, а 162 млн грн – кредиторская задолженность, которую должен уплатить новый собственник.

Общество зарегистрировано в конце 2023 г. в Киеве. Основной вид деятельности – предоставление в аренду и эксплуатацию собственного или арендуемого недвижимого имущества, свидетельствуют данные в YouControl.

О Белгород-Днестровском морском торговом порту

Белгород-Днестровский порт расположен на западном берегу Днестровского лимана. Он находится на 59 га основной территории порта (имеет выходы до девяти причалов) и более 5 га территории портопункта Бугаз (один причал) в поселке Затока.

Порт специализируется на перегрузке лесных и зерновых грузов, минеральных удобрений, железорудных окатков, металлопродукции. Основной деятельностью предприятия есть вспомогательное обслуживание водного транспорта.

В состав имущественного комплекса, выставляемого на продажу, входят здания и сооружения Белгород-Днестровского морского торгового порта и базы отдыха "Прибой", а также портопункт "Бугаз".

В состав порта также входят девять судов, четыре тепловоза, 18 портальных кранов и 56 транспортных средств (часть предоставлена в аренду).

Недавно Белгород-Днестровский морской порт подписал меморандум о сотрудничестве с грузинской компанией Batumi International Container Terminals LLC (BICT). Для реализации сотрудничества между портами планируется запустить новый паромный маршрут.

Автор:
Татьяна Бессараб