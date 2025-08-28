Білгород–Дністровський порт повністю перейшов у приватну власність

27 серпня остаточно завершився процес переходу права власності на єдиний майновий комплекс ДП "Білгород-Дністровський морський торговельний порт".

Як пише Delo.ua, про це повідомила директор держпідприємства Оксана Кіктенко.

"Дякую, хто приймав державні рішення щодо спасіння підприємства та допомагав у підготовці порту до аукціону. Особлива подяка Продивусу Володимиру Степановичу, власнику ТОВ "Топ-Оффер", за участь в аукціоні, ваше рішення щодо придбання "Білгород-Дністровского порту" повернуло впевненість колективу у відродженні важливого підприємства для міста та країни", - написала вона.

Продаж морського торговельного порту

У лютому 2025 року було підписано основну угоду купівлі-продажу ДП "Білгород-Дністровський морський торговельний порт".

8 листопада 2024 року після численних спроб нарешті відбувся 13-й аукціон, за результатами якого об'єкт вдалося продати. Єдиним учасником торгів стало ТОВ "Топ-Оффер", яке запропонувало 90 млн грн, тоді як стартова ціна становила 88,98 млн грн.

Як повідомила пізніше директорка порту Оксана Кіктенко, насправді, вартість об'єкта склала 270 млн грн, з них 90 млн грн - ціна лота, 18 млн грн - ПДВ, а 162 млн грн - кредиторська заборгованість, яку має сплатити новий власник.

Товариство зареєстроване наприкінці 2023 року в Києві. Основний вид діяльності – надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна, свідчать дані в YouControl.

Про Білгород-Дністровський морський торговельний порт

Білгород-Дністровський порт розташований на західному березі Дністровського лиману. Він розміщується на 59 га основної території порту (має виходи до девʼяти причалів) та понад 5 га території портопункту Бугаз (один причал) в селищі Затока.

Порт спеціалізується на перевантаженні лісних і зернових вантажів, мінеральних добрив, залізорудних окатків, металопродукції. Основною діяльністю підприємства є допоміжне обслуговування водного транспорту.

До складу майнового комплексу, який виставляли на продаж, входять будівлі та споруди Білгород-Дністровського морського торговельного порту й бази відпочинку "Прибій", а також портопункт "Бугаз".

До складу порту також входять дев’ять суден, чотири тепловози, 18 портальних кранів та 56 транспортних засобів (частину надано в оренду).

Нещодавно Білгород-Дністровський морський порт підписав меморандум про співпрацю з грузинською компанією Batumi International Container Terminals LLC (BICT). Для реалізації співпраці між портами планується запустити новий поромний маршрут.