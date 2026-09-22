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Новости
Дата публикации

Белый дом запустил круглосуточный телеканал Trump TV после конфликта с журналистами

Дональд Трамп
Дональд Трамп / Белый дом

Администрация американского президента запустила круглосуточную видеотрансляцию под названием Trump TV, где будут публиковаться выступления Дональда Трампа, официальные заявления и другие материалы о работе Белого дома.

Как пишет Dilo, об этом сообщается на официальном аккаунте Белого дома в X.

Эфир также доступен на платформе YouTube. Событие произошло на фоне обострения конфликта администрации с известными медиакомпаниями, такими как CNN, MS NOW и Politico.

Особенности эфира

В Белом доме новый проект описывают как площадку, где в одном месте собраны главные видео, важные выступления и ключевые моменты работы команды.

Трансляция должна быть обновлена в режиме реального времени, хотя первый эфир в основном состоял из архивных материалов.

В частности, зрителям показали выступление президента от 3 июля и кадры его инаугурации в 2025 году. Пока остается открытым вопрос о том, насколько регулярно на канале будут транслироваться события в прямом эфире.

Телеканалы США объявили бойкот Трампа

18 сентября Трамп запретил журналистам CNN, Politico и MS NOW посещать Белый дом, обвинив их в распространении "фейковых новостей".

После этого пять крупнейших телеканалов президентского пула – ABC, CBS, NBC, CNN и даже Fox News – объявили бойкот освещения мероприятий Трампа. В совместном заявлении они подчеркнули, что ни одна администрация не должна ограничивать доступ медиа из-за содержания публикаций.

CNN, Politico и MS NOW уже подали общий иск в суд с требованием возобновить аккредитацию, назвав действия администрации наступлением на Первую поправку к Конституции США.

Напомним, в 2025 году Трамп подал иск на 15 миллиардов долларов против издания New York Times и нескольких ее журналистов, обвинив их в клевете и подрыве деловой репутации. А в августе того же года Трамп заявил, что телеканалы ABC и NBC распространяют "фейковые новости" и предвзято освещают его работу. Поэтому он призвал Федеральную комиссию по связи лишить их лицензий.

Автор:
Татьяна Бессараб

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