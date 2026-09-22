Білий дім запустив цілодобовий телеканал Trump TV після конфлікту з журналістами

Адміністрація американського президента запустила цілодобову відеотрансляцію під назвою Trump TV, де публікуватимуться виступи Дональда Трампа, офіційні заяви та інші матеріали про роботу Білого дому.

Як пише Dilo, про це повідомляється на офіційному акаунті Білого дому в X.

Ефір також доступний на платформі YouTube. Подія відбулася на тлі загострення конфлікту адміністрації з відомими медіакомпаніями, такими як CNN, MS NOW та Politico.

Особливості ефіру

У Білому домі новий проєкт описують як майданчик, де в одному місці зібрані головні відео, важливі виступи та ключові моменти роботи команди.

Трансляція має оновлюватися в режимі реального часу, хоча перший ефір переважно складався з архівних матеріалів.

Зокрема, глядачам показали виступ президента від 3 липня та кадри його інавгурації у 2025 році. Наразі залишається відкритим питання про те, наскільки регулярно на каналі транслюватимуться події у прямому ефірі.

Телеканали США оголосили бойкот Трампу

18 вересня Трамп заборонив журналістам CNN, Politico та MS NOW відвідувати Білий дім, звинувативши їх у поширенні "фейкових новин".

Після цього п'ять найбільших телеканалів президентського пулу - ABC, CBS, NBC, CNN і навіть Fox News - оголосили бойкот висвітлення заходів Трампа. У спільній заяві вони наголосили, що жодна адміністрація не повинна обмежувати доступ медіа через зміст публікацій.

CNN, Politico та MS NOW вже подали спільний позов до суду з вимогою відновити акредитацію, назвавши дії адміністрації наступом на Першу поправку до Конституції США.

Нагадаємо, у 2025 році Трамп подав позов на 15 мільярдів доларів проти видання New York Times та кількох її журналістів, звинувативши їх у наклепі та підриві ділової репутації. А у серпні того ж року Трамп заявив, що телеканали ABC та NBC поширюють “фейкові новини” і упереджено висвітлюють його роботу. Через це він закликав Федеральну комісію зі зв'язку позбавити їх ліцензій.