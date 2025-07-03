Без сильного голоса государства вернуть украинских беженцев не получится – ректор KSE Тимофей Брик

Известный украинский социолог, ректор Киевской школы экономики (KSE) Тимофей Брик озвучил свое видение, как можно стимулировать украинских беженцев возвращаться домой, на Родину.

Об этом Тимофей Брик рассказал в интервью для Delo.ua.

О роли государства в возвращении украинских беженцев

По мнению ректора KSE, усилия по возвращению украинцев домой не будут достаточно эффективными, если в этот процесс не будет вовлечено украинское государство.

"Для украинцев за рубежом важно, чтобы в Украине был легитимный центр, который будет призывать возвращаться. Это может быть бизнес, местные власти, активисты", — сказал он. Но если там не будет сильного голоса государства, то ничего не получится", – уверен собеседник издания.

Что касается эффективности работы Министерства единства – по мнению Тимофея Брика, сделано еще мало, чтобы можно было давать качественную оценку.

"Из позитивного: когда я нахожусь на международных конференциях или общаюсь с представителями других стран и правительств, то вижу, что для иностранцев – это позитив. Они считают, что если государство имеет такое министерство, то для государства это в приоритете. И, значит, им есть с кем в Украине говорить. Это очень важно, что государство показало такое "окошечко": если у вас есть вопросы, то приходите и задавайте вопрос в это "окошечко", – говорит Брик.

Вместе с тем, отмечает он, это "окошечко" довольно маленькое. Министерство еще не сделало серьезных шагов, не очень ясны результаты их работы.

"С одной стороны, они хотят поддерживать какие-то украинские студии за рубежом. С другой стороны, мне кажется, что сейчас только и начинается история с множественным гражданством. Но сказать, что конкретно делает Министерство единства и каковы его результаты, – довольно сложно", – констатировал ректор KSE.

Как конкретно Украина может помогать детям украинских беженцев

Тимофей Брик уверен, что кроме информационной политики людям постоянно нужно давать какие-то инструменты, чтобы они знали, что они могут либо возвращаться в Украину, либо иметь поддержку от Украины.

"Конкретный пример. Недавно наши коллеги из Киевской школы экономики находились в Германии и общались с подростками, которые там оказались и учатся в местных школах. И исследователи увидели серьезную проблему. Оказывается, что украинским подросткам очень сложно интегрироваться, и именно поэтому они плохо учатся в местных школах. Им сложно учить математику, физику, экономику", – рассказывает собеседник издания.

Что делает на этом фоне Украина? Обычно Украина для таких детей организует курсы гуманитарного направления – по украинской истории, культуре, языку. И получается так, что у украинских детей, оказавшихся за границей, нет проблем с украинской гуманитаристикой, но у них есть проблемы с математикой и физикой. И они вроде бы застряли: и в Украину возвращаться не могут, и за рубежом им сложно интегрироваться.

По мнению социолога , Украина могла бы помогать беженцам, организуя бесплатные занятия для детей за границей, но не только по истории, а по математике и физике – на украинском языке. Если они на украинском языке подтянут эти предметы, то легче смогут подтянуть знания и на иностранных языках. В таком случае украинские дети будут более свободными и уверенными в выборе своего будущего: остаются ли они за границей, становятся ли успешной диаспорой и поддерживают Украину, или они поучатся за границей и вернутся хорошими специалистами в Украину.

"Мне кажется, что Украина сейчас недостаточно помогает своим детям за границей именно навыками…". К слову, тут может помочь наш проект от благотворительного фонда KSE с переводом Khan Academy – занятия математикой в YouTube на украинском языке", – отмечает Тимофей Брик.

Кроме того, уверен ректор KSE, стимулировать украинских беженцев возвращаться должен также бизнес.

"В Украине не хватает рук, бизнесу сложно нанимать людей. Где искать людей? Это либо привлечение иностранных экономических мигрантов, либо возвращение из-за границы украинцев. Как будет действовать бизнес? Думаю, по-бизнесовому: где-то будут зарплаты повышать, где-то будут улучшать соцпакеты. Думаю, наш бизнес к этому придет", – говорит Тимофей Брик.

Напомним, как недавно заявил вице-премьер-министр – министр национального единства Украины Алексей Чернышев в интервью BBC Украина, около 70% украинских беженцев готовы вернуться на Родину при положительных изменениях и развитии страны.

О том, как война изменила украинцев; как предотвратить дальнейшую утрату человеческого капитала; как возвращать украинцев домой и при чем здесь Министерство единства; как бизнес может стимулировать беженцев возвращаться и что это даст экономике; как меняется отношение к нашим мигрантам за рубежом и насколько Европа заинтересована в их возвращении домой; сколько реально украинцев могут вернуться в Украину, когда и при каких условиях – читайте в полной версии интервью Тимофея Брика для Delo.ua.