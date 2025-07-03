Без сильного голосу держави повернути українських біженців не вийде – ректор KSE Тимофій Брік

Відомий український соціолог, ректор Київської школи економіки (KSE) Тимофій Брік озвучив своє бачення, як можна стимулювати українських біженців повертатися додому, на Батьківщину.

Про це Тимофій Брік розказав в інтерв’ю для Delo.ua.

Про роль держави у поверненні українських біженців

На думку ректора KSE, зусилля щодо повернення українців додому не будуть достатньо ефективними, якщо до цього процесу не буде залучена українська держава.

"Для українців за кордоном важливо, щоб в Україні був легітимний центр, який закликатиме повертатися. Це може бути бізнес, місцева влада, активісти. Але якщо там не буде сильного голосу держави, то нічого не вийде", – упевнений співрозмовник видання.

Що стосується ефективності роботи Міністерства єдності – на думку Тимофія Бріка, зроблено ще мало, щоб можна було давати якісну оцінку.

"З позитивного: коли я перебуваю на міжнародних конференціях чи спілкуюся з представниками інших країн та урядів, то бачу, що для іноземців – це позитив. Вони вважають, що якщо держава має таке міністерство, то для держави це в пріоритеті. І, значить, їм є з ким в Україні говорити. Це дуже важливо, що держава показала таке "віконечко": якщо у вас є питання, то приходьте і задавайте питання в це "віконечко", – говорить Брік.

Разом з тим, зазначає він, це "віконечко" доволі маленьке. Міністерство ще не зробило серйозних кроків, не дуже зрозумілі результати їхньої роботи.

"З одного боку вони хочуть підтримувати якісь українські студії за кордоном. З іншого боку, мені здається, що зараз тільки і починається історія з множинним громадянством. Але сказати, що конкретно робить Міністерство єдності і які його результати, – доволі складно", – констатував ректор KSE.

Як конкретно Україна може допомагати дітям українських біженців

Тимофій Брік упевнений, що окрім інформаційної політики людям постійно потрібно давати якісь інструменти, щоб вони знали, що вони можуть або повертатися в Україну, або мати підтримку від України.

"Конкретний приклад. Нещодавно наші колеги з Київської школи економіки перебували в Німеччині і спілкувалися з підлітками, які там опинилися і навчаються в місцевих школах. І дослідники побачили серйозну проблему. Виявляється, що українським підліткам дуже складно інтегруватися, і саме через це вони погано вчаться в місцевих школах. Їм складно вчити математику, фізику, економіку", – розказує співрозмовник видання.

Що на цьому тлі робить Україна? Зазвичай Україна для таких дітей організовує курси гуманітарного спрямування – про українську історію, культуру, мову. І виходить так, що українські діти, які опинились за кордоном, не мають проблем з українською гуманітаристикою, але у них є проблеми з математикою і фізикою. І вони ніби застрягли: і в Україну повертатись не можуть, і за кордоном їм складно інтегруватися.

На думку соціолога, Україна могла би допомагати біженцям, організовуючи безкоштовні заняття для дітей за кордоном, але не лише з історії, а з математики і фізики – українською мовою. Якщо вони українською мовою підтягнуть ці предмети, то потім легше зможуть підтягнути знання й іноземними мовами. В такому випадку українські діти будуть більш вільними і впевненими у виборі свого майбутнього: чи вони залишаються за кордоном, стають успішною діаспорою і підтримують Україну, або ж вони повчаться за кордоном і повернуться хорошими спеціалістами в Україну.

"Мені здається, що Україна зараз недостатньо допомагає своїм дітям за кордоном саме навичками… До слова, тут допоміжним буде наш проєкт від благодійної фундації KSE з перекладом Khan Academy – заняття математикою в YouTube українською мовою", – зазначає Тимофій Брік.

Крім того, упевнений ректор KSE, стимулювати українських біженців повертатися має також бізнес.

"В Україні не вистачає рук, бізнесу складно наймати людей. Де шукати людей? Це або залучення іноземних економічних мігрантів, або повернення з-за кордону українців. Як діятиме бізнес? Думаю, по-бізнесовому: десь будуть зарплати підвищувати, десь покращуватимуть соцпакети. Думаю, наш бізнес до цього прийде", – говорить Тимофій Брік.

Нагадаємо, як нещодавно заявив віцепрем'єр-міністр – міністр національної єдності України Олексій Чернишов в інтерв’ю BBC Україна, близько 70% українських біженців готові повернутися на Батьківщину за умови позитивних змін та розвитку країни.

Про те, як війна змінила українців; як запобігти подальшим втратам людського капіталу; як повертати українців додому і до чого тут Міністерство єдності; як бізнес може стимулювати біженців повертатися і що це дасть економіці; як змінюється відношення до наших мігрантів за кордоном і наскільки Європа зацікавлена в їхньому поверненні додому; скільки реально українців можуть повернутися в Україну, коли і за яких умов, – читайте в повній версії інтерв’ю Тимофія Бріка для Delo.ua.