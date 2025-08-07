Бизнес-оптимизм снижается: о каких причинах и ожиданиях говорит МСБ

Индекс деловой активности Ukrainian Business Index (UBI), рассчитанный на середину 2025 года, снизился до 36,1 балла из 100 возможных. Это ниже, чем в марте (38,6) и начале года (36,9), и сигнализирует о преобладании негативных ожиданий среди предпринимателей.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на 21 волну исследования состояния и потребностей микро, малого и среднего бизнеса (ММСБ) в условиях полномасштабного вторжения в Украину.

Одной из главных причин снижения является сокращение персонала в компаниях: треть опрошенных сообщила об уменьшении количества работников, в то время как только 6% зафиксировали рост. Это сопровождается и падением производственных объемов — 48% предприятий сократили производство, в то время как 32% удержали его на прежнем уровне.

Финансовое состояние малого и среднего бизнеса (МПБ) остается скорее пессимистическим. Только 17% респондентов считают состояние компании хорошим или отличным, треть называет его удовлетворительным, а более 40% — плохим или неудовлетворительным.

Ожидания также невысоки: прогнозируемый объем доходов МПБ к концу года составляет 91,3% от уровня 2024 года. В то же время, по итогам первого полугодия фактические результаты почти не отличаются от прошлогодних — 98,2%. Это свидетельствует об относительной стабильности, но без уверенности в положительной динамике во вторую половину года.

Основные результаты исследования

Текущая деятельность компаний. Финансово-экономическое положение большинства компаний оценивается осторожно. Так, 41,8% опрошенных характеризуют ситуацию в своей компании как неудовлетворительную или скорее неустойчивую, еще 31,4% как среднюю. Только 16,8% респондентов сообщили о хорошем или отличном финансовом состоянии своего бизнеса.

Рынок труда. Кадровая ситуация в секторе микро-, малого и среднего бизнеса (ММСП) остается относительно стабильной, хотя и сопровождается постепенным сокращением персонала.

За первое полугодие 2025 года среднее понижение численности работников составило 9,4%. Уменьшение зафиксировали 44,9% компаний, в то время как 16,4% сообщили о росте. В 38,7% предприятий кадровый состав не изменился.

Средний уровень заполнения штатных должностей в секторе МПБ к середине 2025 года составляет 71%, что указывает на серьезный дефицит рабочей силы. Полностью укомплектовано только 25,6% компаний. Еще 19,9% находятся на уровне укомплектованности 80–90% и активно ищут новых работников.

В целом, 73% предприятий сообщают о существенной или критической нехватке персонала, который осложняет стабильную операционную деятельность, масштабирование бизнеса и гибкую реакцию на экономические вызовы.

Участие женщин в экономике. Экономическая активность женщин в секторе ММПБ демонстрирует прогресс в управленческом представительстве, однако в то же время выявляет глубокие структурные ограничения. Доля женщин в руководящем составе предприятий в среднем составляет 37,3%.

В 63,3% компаний доля женщин среди персонала не изменилась за последние два года, тогда как 26,4% отметили ее рост.

В вопросе гендерного равенства в оплате труда большинство респондентов (71,7%) не видят отличий в зарплатах женщин и мужчин на одинаковых позициях. Это может свидетельствовать как о реальных усилиях добиться равенства, так и об ограниченном понимании скрытой дискриминации. Кроме того, 62,8% опрошенных считают, что условия для карьерного роста одинаковы для обоих полов.

Среди главных вызовов, стоящих перед женщинами в условиях войны, респонденты указали на ухудшение психоэмоционального состояния (66,2%), снижение экономического благополучия семей (64,6%) и вынужденное перемещение (48,2%). Также 69,1% сообщили об отсутствии в общинах программ переквалификации или трудоустройства для женщин или низкой осведомленности о них. Это подчеркивает настоятельную необходимость развития целевых программ для поддержания экономической активности женщин в период длительной социальной и экономической нестабильности.

Рост участия ветеранов в бизнесе: вызовы и перспективы. За последние два года почти четверть украинских компаний (22,2%) зафиксировали рост доли работников с опытом военной службы. Работодатели в целом положительно или нейтрально оценивают профессиональные качества ветеранов: 35,8% считают, что уровень их подготовки не уступает другим кандидатам.

Наиболее ценными для бизнеса навыками ветеранов называют самодисциплину (51%), лидерские качества и ориентацию на результат (45,9%), инженерную базу (38,9%) и управленческие способности (27,7%).

Часть компаний уже применяет или планирует внедрять адаптационные практики, среди которых гибкий график (29,7%), программы обучения и переквалификации (28,5%), сотрудничество с ветеранскими организациями (25,8%), возможность работать дистанционно (20,9%) и предоставление дополнительных отпусков (20,5%).

Вместе с тем ветераны сталкиваются с рядом барьеров для успешной интеграции в гражданскую работу. Посреди главных заморочек бизнес отмечает недостаточную квалификацию (38,7%), трудности психологической адаптации (36,9%), состояние здоровья (27,9%) и наличие стереотипов (19,1%). Это указывает на необходимость системного подхода к трудоустройству и поддержке ветеранов на рынке труда.

Что сдерживает развитие малого и среднего бизнеса. Малые и средние предприятия назвали ключевые препятствия для своего роста.

Чаще всего упоминали:

нестабильность государственной политики (55,5%),

снижение платежеспособного спроса (53,5%),

общую неопределенность в стране (52,7%),

дефицит квалифицированных кадров (51,6%),

ограниченный доступ к финансированию (39,8%).

Кроме того, бизнес жалуется на проблемы во взаимодействии с госорганами. Среди наиболее распространенных — блокировка налоговых накладных (28,7%), отказ в бронировании работников (22,3%), чрезмерное давление со стороны регуляторов (17,4%) и требования платить налоги заранее (15,6%).

Напомним, по результатам за 2024 год 41% государственных компаний оказались убыточными. Лидером по прибыли стал Павлоградский химический завод – более 6 млрд. грн.

Кроме того, в первом полугодии 2025 года украинские предприниматели чаще всего открывали компании в сферах оптовой торговли, операций с недвижимостью, строительства и ИТ.

Исследование проведено в рамках проекта "Трансформационное восстановление для безопасности людей в Украине" при финансовой поддержке правительства Японии, внедряемого Программой развития ООН (ПРООН) в Украине и реализуемое Advanter Group совместно с Центром развития инноваций, Офисом по развитию предпринимательства и экспорта, национальным проектом Действие.Бизнес. Опрос проводился в период с 12.07.2025 – 22.07.2025 . Общее количество респондентов составило 512 человек, являющихся владельцами и руководителями предприятий малого и среднего бизнеса (МПБ), а также крупного бизнеса.