Бізнес-оптимізм знижується: про які причини та очікування говорить МСБ

Індекс ділової активності Ukrainian Business Index (UBI), розрахований на середину 2025 року, знизився до 36,1 бала зі 100 можливих. Це нижче, ніж у березні (38,6) та на початку року (36,9), і сигналізує про переважання негативних очікувань серед підприємців.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на 21 хвилю дослідження стану та потреб мікро, малого та середнього бізнесу (ММСБ) в умовах повномасштабного вторгнення в Україну.

Однією з головних причин зниження є скорочення персоналу в компаніях: третина опитаних повідомила про зменшення кількості працівників, тоді як лише 6% зафіксували зростання. Це супроводжується й падінням виробничих обсягів — 48% підприємств скоротили виробництво, тоді як 32% утримали його на попередньому рівні.

Фінансовий стан малого і середнього бізнесу (МСБ) залишається радше песимістичним. Лише 17% респондентів вважають стан компанії добрим або відмінним, третина називає його задовільним, а понад 40% — поганим або незадовільним.

Очікування також невисокі: прогнозований обсяг доходів МСБ до кінця року становить 91,3% від рівня 2024 року. Водночас, за підсумками першого півріччя, фактичні результати майже не відрізняються від торішніх — 98,2%. Це свідчить про відносну стабільність, але без впевненості у позитивній динаміці на другу половину року.

Основні результати дослідження

Поточна діяльність підприємств. Фінансово-економічне становище більшості підприємств оцінюється обережно. Так, 41,8% опитаних характеризують ситуацію у своїй компанії як незадовільну або радше нестійку, ще 31,4% — як середню. Лише 16,8% респондентів повідомили про добрий або відмінний фінансовий стан свого бізнесу.

Ринок праці. Кадрова ситуація в секторі мікро-, малого та середнього бізнесу (ММСБ) залишається відносно стабільною, хоча й супроводжується поступовим скороченням персоналу.

За перше півріччя 2025 року середнє зниження чисельності працівників становило 9,4%. Зменшення зафіксували 44,9% компаній, тоді як 16,4% повідомили про зростання. У 38,7% підприємств кадровий склад не змінився.

Середній рівень заповнення штатних посад у секторі МСБ на середину 2025 року складає 71%, що вказує на серйозний дефіцит робочої сили. Повністю укомплектовані лише 25,6% компаній. Ще 19,9% перебувають на рівні укомплектованості 80–90% і активно шукають нових працівників.

У цілому, 73% підприємств повідомляють про суттєвий або критичний брак персоналу, який ускладнює стабільну операційну діяльність, масштабування бізнесу та гнучку реакцію на економічні виклики.

Участь жінок в економіці. Економічна активність жінок у секторі ММСБ демонструє прогрес в управлінському представництві, проте водночас виявляє глибокі структурні обмеження. Частка жінок у керівному складі підприємств у середньому становить 37,3%.

У 63,3% компаній частка жінок серед персоналу не змінилася протягом останніх двох років, тоді як 26,4% відзначили її зростання.

У питанні гендерної рівності в оплаті праці більшість респондентів (71,7%) не бачать відмінностей у зарплатах жінок і чоловіків на однакових позиціях. Це може свідчити як про реальні зусилля досягти рівності, так і про обмежене розуміння прихованої дискримінації. Крім того, 62,8% опитаних вважають, що умови для кар’єрного зростання однакові для обох статей.

Серед головних викликів, які стоять перед жінками в умовах війни, респонденти вказали погіршення психоемоційного стану (66,2%), зниження економічного добробуту сімей (64,6%) та вимушене переміщення (48,2%). Також 69,1% повідомили про відсутність у громадах програм перекваліфікації чи працевлаштування для жінок або низьку поінформованість про них. Це підкреслює нагальну потребу в розвитку цільових програм для підтримки економічної активності жінок у період тривалої соціальної та економічної нестабільності.

Зростання участі ветеранів у бізнесі: виклики та перспективи. Протягом останніх двох років майже чверть українських компаній (22,2%) зафіксували зростання частки працівників із досвідом військової служби. Роботодавці загалом позитивно або нейтрально оцінюють професійні якості ветеранів: 35,8% вважають, що рівень їхньої підготовки не поступається іншим кандидатам.

Найбільш цінними для бізнесу навичками ветеранів називають самодисципліну (51%), лідерські якості та орієнтацію на результат (45,9%), інженерну базу (38,9%) й управлінські здібності (27,7%).

Частина компаній вже застосовує або планує впроваджувати адаптаційні практики, серед яких — гнучкий графік (29,7%), програми навчання та перекваліфікації (28,5%), співпраця з ветеранськими організаціями (25,8%), можливість працювати дистанційно (20,9%) і надання додаткових відпусток (20,5%).

Разом із тим, ветерани стикаються з низкою бар’єрів для успішної інтеграції у цивільну роботу. Серед основних проблем бізнес відзначає недостатню кваліфікацію (38,7%), складнощі психологічної адаптації (36,9%), стан здоров’я (27,9%) та наявність стереотипів (19,1%). Це вказує на потребу в системному підході до працевлаштування та підтримки ветеранів на ринку праці.

Що стримує розвиток малого та середнього бізнесу. Малі та середні підприємства назвали ключові перепони для свого зростання.

Найчастіше згадували:

нестабільність державної політики (55,5%),

зниження платоспроможного попиту (53,5%),

загальну невизначеність у країні (52,7%),

дефіцит кваліфікованих кадрів (51,6%),

обмежений доступ до фінансування (39,8%).

Крім того, бізнес скаржиться на проблеми у взаємодії з держорганами. Серед найпоширеніших — блокування податкових накладних (28,7%), відмови у бронюванні працівників (22,3%), надмірний тиск із боку регуляторів (17,4%) і вимоги сплачувати податки наперед (15,6%).

Нагадаємо, за результатами за 2024 року 41% державних компаній виявилися збитковими. Лідером за прибутком став Павлоградський хімічний завод – понад 6 млрд грн.

Окрім цього, у першому півріччі 2025 року українські підприємці найчастіше відкривали компанії у сферах оптової торгівлі, операцій з нерухомістю, будівництва та ІТ.

Дослідження проведено в межах проєкту "Трансформаційне відновлення задля безпеки людей в Україні" за фінансової підтримки уряду Японії, що впроваджується Програмою розвитку ООН (ПРООН) в Україні та реалізується Advanter Group спільно з Центром розвитку інновацій, Офісом з розвитку підприємництва та експорту, національним проєктом Дія.Бізнес. Опитування проводилось у період з 12.07.2025 – 22.07.2025. Загальна кількість респондентів становила 512 осіб, які є власниками та керівниками підприємств малого і середнього бізнесу (МСБ), а також великого бізнесу.