Бизнес призывает освободить от земельного налога "Укрзализныцю"

Европейская Бизнес Ассоциация предлагает правительству освободить от налогообложения земельным налогом земель железнодорожного транспорта, находящихся в пределах отводных полос под железнодорожным полотном и его обустройством.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу ЕБА.

Там напоминают, что после отмены налоговой льготы в 2019 году АО "Укрзализныця" ежегодно платит миллиарды гривен земельного налога. Только за 2020-2023 годы эта сумма превысила 13,2 млрд грн.

В ЕБА считают, что такая налоговая нагрузка является экономически необоснованной и приводит к ряду негативных последствий для железной дороги, например:

уменьшение конкурентоспособности и инвестиционной привлекательности отрасли,

занижение рентабельности железнодорожного транспорта

В результате растет себестоимость железнодорожных перевозок, что напрямую отражается на стоимости логистики для бизнеса.

В качестве примера в ЕБА приводят опыт стран ЕС. Да, в Германии, Франции, Великобритании, Польше земельный налог для железнодорожных предприятий вообще не применяется, ведь железнодорожный транспорт выполняет важную социально-экономическую функцию для местных общин, обеспечивая межрегиональное сообщение и создавая рабочие места.

В ЕБА отмечают, что в Украине железная дорога вынуждена покрывать расходы на земельный налог. путем повышения грузовых тарифов для бизнеса.

"Итак, именно бизнес фактически компенсирует налоговые обязательства Укрзализныци, а к тому же убытки от пассажирских перевозок, которые в 2024 году превысили 18 млрд грн", – констатируют в ЕБА.

Бизнес-сообщество убеждено, что освобождение земель железнодорожного транспорта от земельного налога позволит обеспечить устойчивое развитие не только "Укрзализныци", но и бизнеса и общин, которые зависят от железнодорожного сообщения.

Заметим, что земельный налог в январе-июле 2025 года принес местным бюджетам почти 25,5 млрд грн. Эта сумма на 3,5 млрд грн или на 15,9% превышает показатель за аналогичный период 2024 года.

Ранее ЕБА призвала правительство предусмотреть в бюджете-2026 компенсацию для "Укрзализныци" за убыточные пассажирские перевозки.

В августе Верховная Рада внесла изменения в бюджет, которыми у Киева забрали 8 млрд грн в пользу "Укрзализныци"