Бізнес закликає звільнити від земельного податку "Укрзалізницю"

Європейська Бізнес Асоціація пропонує уряду звільнити від оподаткування земельним податком земель залізничного транспорту, що знаходяться в межах смуг відведення під залізничним полотном та його облаштуванням.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на пресслужбу ЄБА.

Там нагадують, що після скасування податкової пільги у 2019 році АТ "Укрзалізниця" щороку сплачує мільярди гривень земельного податку. Лише за 2020–2023 роки ця сума перевищила 13,2 млрд грн.

В ЄБА вважають, що таке податкове навантаження є економічно необґрунтованим та призводить до низки негативних наслідків для залізниці, як-от:

зменшення конкурентоспроможності та інвестиційної привабливості галузі,

заниження рентабельності залізничного транспорту.

У результаті зростає собівартість залізничних перевезень, що напряму відображається на вартості логістики для бізнесу.

Як приклад, в ЄБА наводять досвід країн ЄС. Так, в Німеччині, Франції, Великій Британії, Польщі земельний податок для залізничних підприємств взагалі не застосовується, адже залізничний транспорт виконує важливу соціально-економічну функцію для місцевих громад, забезпечуючи міжрегіональне сполучення та створюючи робочі місця.

В ЄБА наголошують, що натомість в Україні залізниця змушена покривати витрати на земельний податок шляхом підвищення вантажних тарифів для бізнесу.

"Отже, саме бізнес фактично компенсує податкові зобов’язання Укрзалізниці, а до того ще й збитки від пасажирських перевезень, які у 2024 році перевищили 18 млрд грн", - констатують в ЄБА.

Бізнес-спільнота переконана, що звільнення земель залізничного транспорту від земельного податку дозволить забезпечити сталий розвиток не лише "Укрзалізниці", а й бізнесу та громад, які залежать від залізничного сполучення.

Зауважимо, земельний податок у січні-липні 2025 року приніс місцевим бюджетам майже 25,5 млрд грн. Ця сума на 3,5 млрд грн, або на 15,9%, перевищує показник за аналогічний період 2024 року.

Раніше ЄБА закликала уряд передбачити у бюджеті-2026 компенсацію для "Укрзалізниці" за збиткові пасажирські перевезення.

У серпні Верховна Рада внесла зміни до бюджету, якими у Києва забрали 8 млрд грн на користь "Укрзалізниці"