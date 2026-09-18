Бизнес резко сократил покупку новых авто, частный спрос почти не изменился

В августе 2026 года на юридических лиц оформили 6817 транспортных средств — на 13% меньше, чем в июле. Почти две трети месячного падения пришлись на легковушки, в то время как импорт подержанного транспорта на компании не сократился.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на сообщение Института исследований авторынка.

Для сравнения, физические лица за этот период зарегистрировали 111819 транспортных средств, что на 5,2% меньше, чем в июле. В годовом исчислении регистрации компаний сократились на 4,6%, физических лиц — на 5,8%.

В общей сложности на юридических лиц пришлось только 5,7% всех охваченных регистраций. В то же время, роль бизнеса значительно больше в отдельных сегментах: компании обеспечили 48,4% оформлений тягачей и 51,7% полуприцепов.

Легковики внесли основной вклад в падение

Из 6 817 транспортных средств, оформленных на компании, 3 094 были легковушками. Это 45,4% всех корпоративных регистраций.

За месяц количество легковушек, оформленных на юридических лиц, сократилось на 657 единиц. На них пришлось 64,3% от общего месячного уменьшения корпоративных регистраций.

Еще 1018 оформлений пришлись на легкие коммерческие автомобили, 841 – на полуприцепы, 687 – на тягачи и 493 – на другие грузовики массой более 3,5 тонн.

Это означает, что корпоративный спрос на транспорт существенно отличается от потребительского: для компаний большую роль играют грузовые и коммерческие сегменты.

Компании резко сократили регистрации новых легковушек

Среди всего нового транспорта на юридических лиц оформили 2884 единицы, или 21,1% таких регистраций на рынке.

Новых легковушек компании зарегистрировали 1517. Это на 390 машин, или 20,5%, меньше, чем в июле. Для сравнения, физические лица оформили 3 277 новых легковушек — всего на четыре автомобиля меньше, чем месяцем ранее.

Таким образом, практически все месячное сокращение рынка новых легковых автомобилей пришлось именно на юридических лиц: из общего падения на 394 автомобиля компании обеспечили 390.

Чаще всего среди новых легковушек юридические лица регистрировали Renault Duster – 170 автомобилей и Toyota Yaris Cross – 99.

Импорт подержанного транспорта на компании не сократился

В августе юридические лица впервые зарегистрировали 1472 ввезенных из-за границы транспортных средств с пробегом. Это на 0,3% больше, чем в июле и на 24,9% больше, чем в августе прошлого года.

При этом легковушек среди них было всего 297, или 20,2%.

Основную часть импорта бизнеса составлял другой транспорт: 392 полуприцепа, 326 тягачей, 209 легких коммерческих автомобилей и 138 других грузовиков массой более 3,5 тонн.

То есть сокращение общих регистраций компаний не означало одинакового падения во всех сегментах. Спрос на импортируемый подержанный коммерческий транспорт оставался стабильным.

Внутренний рынок также просел

На внутреннем рынке компании приобрели 2461 транспортное средство — на 16,5% меньше, чем в июле.

Физические лица за этот же период оформили 77 793 транспортных средств, а месячное снижение составило 4,7%.

Среди легковушек компаний больше всего регистраций получили Toyota RAV4 - 53 и Toyota Camry - 51. Если учитывать все виды транспорта, наибольший результат имел DAF XF - 69 оформлений.

Более трети корпоративных оформлений пришлось на Киев

В Киеве на юридических лиц оформили 2607 транспортных средств, или 38,2% всех корпоративных регистраций.

Далее следовали Киевская область с 553 регистрациями, Львовская — из 535 и Днепропетровская — из 410.

Институт исследований авторынка отмечает, что речь идет именно о месте оформления сделки, а не о фактическом месте использования транспорта.

Данные охватывают период с 1 по 30 августа 2026 года. Для корректного сравнения показатели июля и августа в прошлом году также рассчитаны за первые 30 дней месяца.

Напомним, еще в мае 2026 года бизнес нарастил покупку авто на 7% в годовом исчислении, тогда как спрос частных покупателей сократился на 29%.