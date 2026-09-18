Бізнес різко скоротив купівлю нових авто: приватний попит майже не змінився

У серпні 2026 року на юридичних осіб оформили 6 817 транспортних засобів — на 13% менше, ніж у липні. Майже дві третини місячного падіння припало на легковики, тоді як імпорт уживаного транспорту на компанії не скоротився.

Про це інформує Dilo з посиланням на повідомлення Інституту досліджень авторинку.

Для порівняння, фізичні особи за цей період зареєстрували 111 819 транспортних засобів, що на 5,2% менше, ніж у липні. У річному вимірі реєстрації компаній скоротилися на 4,6%, фізичних осіб — на 5,8%.

Загалом на юридичних осіб припало лише 5,7% усіх охоплених реєстрацій. Водночас роль бізнесу значно більша в окремих сегментах: компанії забезпечили 48,4% оформлень тягачів і 51,7% напівпричепів.

Легковики дали основний внесок у падіння

Із 6 817 транспортних засобів, оформлених на компанії, 3 094 були легковиками. Це 45,4% усіх корпоративних реєстрацій.

За місяць кількість легковиків, оформлених на юридичних осіб, скоротилася на 657 одиниць. На них припало 64,3% загального місячного зменшення корпоративних реєстрацій.

Ще 1 018 оформлень припали на легкі комерційні автомобілі, 841 — на напівпричепи, 687 — на тягачі та 493 — на інші вантажівки масою понад 3,5 тонни.

Це означає, що корпоративний попит на транспорт суттєво відрізняється від споживчого: для компаній значно більшу роль відіграють вантажні та комерційні сегменти.

Компанії різко скоротили реєстрації нових легковиків

Серед усього нового транспорту на юридичних осіб оформили 2 884 одиниці, або 21,1% таких реєстрацій на ринку.

Нових легковиків компанії зареєстрували 1 517. Це на 390 машин, або 20,5%, менше, ніж у липні. Для порівняння, фізичні особи оформили 3 277 нових легковиків — лише на чотири автомобілі менше, ніж місяцем раніше.

Таким чином, практично все місячне скорочення ринку нових легковиків припало саме на юридичних осіб: із загального падіння на 394 автомобілі компанії забезпечили 390.

Найчастіше серед нових легковиків юридичні особи реєстрували Renault Duster — 170 автомобілів та Toyota Yaris Cross — 99.

Імпорт уживаного транспорту на компанії не скоротився

У серпні юридичні особи вперше зареєстрували 1 472 ввезені з-за кордону транспортні засоби з пробігом. Це на 0,3% більше, ніж у липні, та на 24,9% більше, ніж у серпні минулого року.

При цьому легковиків серед них було лише 297, або 20,2%.

Основну частину імпорту бізнесу становив інший транспорт: 392 напівпричепи, 326 тягачів, 209 легких комерційних автомобілів та 138 інших вантажівок масою понад 3,5 тонни.

Тобто скорочення загальних реєстрацій компаній не означало однакового падіння в усіх сегментах. Попит на імпортований уживаний комерційний транспорт залишався стабільним.

Внутрішній ринок також просів

На внутрішньому ринку компанії придбали 2 461 транспортний засіб — на 16,5% менше, ніж у липні.

Фізичні особи за цей же період оформили 77 793 транспортні засоби, а місячне зниження становило 4,7%.

Серед легковиків компаній найбільше реєстрацій отримали Toyota RAV4 — 53 та Toyota Camry — 51. Якщо враховувати всі види транспорту, найбільший результат мав DAF XF — 69 оформлень.

Понад третина корпоративних оформлень припала на Київ

У Києві на юридичних осіб оформили 2 607 транспортних засобів, або 38,2% усіх корпоративних реєстрацій.

Далі йшли Київська область із 553 реєстраціями, Львівська — з 535 та Дніпропетровська — з 410.

Інститут досліджень авторинку наголошує, що йдеться саме про місце оформлення операції, а не про фактичне місце використання транспорту.

Дані охоплюють період із 1 до 30 серпня 2026 року. Для коректного порівняння показники липня та серпня минулого року також розраховані за перші 30 днів місяця.

Нагадаємо, ще у травні 2026 року бізнес наростив купівлю авто на 7% у річному вимірі, тоді як попит приватних покупців скоротився на 29%.