Бизнес в России заставят заплатить $2,4 миллиарда по ледоколам

Министерство транспорта РФ планирует профинансировать достройку новых атомных ледоколов "Ленинград" и "Сталинград" за счет введения дополнительного инвестиционного портового сбора. Платеж составит около 0,24 доллара (20,07 рубля) по каждой тонне экспортного груза.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на материал The Moscow Times.

Новый сбор планируется взимать в течение десяти лет — до 31 декабря 2036 года. За этот период российские власти рассчитывают получить примерно 2,44 млрд долларов (207,6 млрд рублей). Плательщиками станут 27 компаний, перевозящих экспортные грузы на судах под российским флагом.

В 2025 году экспорт через морские порты РФ составил 696,6 млн. тонн, поэтому при сохранении таких объемов ежегодные поступления будут составлять ориентировочно 169 млн. долларов (около 14,4 млрд. рублей).

Рост стоимости и планы на Северный морской путь

Поиск внебюджетных источников финансирования потребовался из-за резкого удорожания проекта. По данным Минтранса РФ, стоимость возведения ледоколов и судна их обслуживания подскочила с примерно 1,68 млрд. долларов (143 млрд. рублей) в 2022 году до 2,65 млрд. долларов (225,6 млрд. рублей) в 2026-м.

Вырученные средства планируют направить на следующие нужды:

покрытие дефицита финансирования для введения ледокола "Ленинград" в 2028 году и "Сталинград" в 2030 году;

строительство двух спасательных судов мощностью 7 МВт для обеспечения безопасности судоходства на Северном морском пути;

снижение прогнозируемого тарифа на ледокольное проведение судов с 611 тысяч до 188 тысяч долларов (с 52 млн до 16 млн рублей) в сутки.

Последствия для бизнеса

Первоначально российские власти планировали строить оба атомных ледоколя исключительно за счет государственного бюджета. Однако дефицит средств заставил перевести расходы непосредственно на экспортеров.

Отраслевые аналитики отмечают, что введение сбора увеличит финансовое давление на всю российскую экономику. Несмотря на то, что на фоне слабого рубля текущий размер платежа выглядит посильным для сырьевых компаний, в десятилетней перспективе такой налог станет серьезным бременем для бизнеса.

Напомним, ранее сообщалось, что правительство РФ анонсировало очередное повышение налогов для финансирования войны. Российские власти третий год подряд усиливают фискальное давление на бизнес и граждан, пытаясь закрыть дыру в федеральном бюджете, дефицит которого в этом году достигнет почти 7 триллионов рублей.