Бізнес у Росії змусять заплатити $2,4 мільярда за криголами

Міністерство транспорту РФ планує профінансувати добудову нових атомних криголамів "Ленінград" і "Сталінград" за рахунок запровадження додаткового інвестиційного портового збору. Платіж становитиме близько 0,24 долара (20,07 рубля) з кожної тонни експортного вантажу.

Про це повідомляє Dilo з посиланням на матеріал The Moscow Times.

Новий збір планують стягувати протягом десяти років — до 31 грудня 2036 року. За цей період російська влада розраховує отримати приблизно 2,44 млрд доларів (207,6 млрд рублів). Платниками стануть 27 компаній, які перевозять експортні вантажі на суднах під російським прапором.

У 2025 році експорт через морські порти РФ становив 696,6 млн тонн, тому за збереження таких обсягів щорічні надходження складатимуть орієнтовно 169 млн доларів (близько 14,4 млрд рублів).

Зростання вартості та плани на Північний морський шлях

Пошук позабюджетних джерел фінансування знадобився через різке подорожчання проєкту. За даними Мінтрансу РФ, вартість зведення криголамів та судна їхнього обслуговування підскочила з приблизно 1,68 млрд доларів (143 млрд рублів) у 2022 році до 2,65 млрд доларів (225,6 млрд рублів) у 2026-му.

Отримані кошти планують спрямувати на такі потреби:

покриття дефіциту фінансування для введення криголама "Ленінград" у 2028 році та "Сталінград" у 2030 році;

зведення двох рятувальних суден потужністю 7 МВт для забезпечення безпеки судноплавства на Північному морському шляху;

зниження прогнозованого тарифу на льодокольне проведення суден із 611 тисяч до 188 тисяч доларів (із 52 млн до 16 млн рублів) на добу.

Наслідки для бізнесу

Початково російська влада планувала будувати обидва атомні криголами виключно за рахунок державного бюджету. Проте дефіцит коштів змусив перекласти витрати безпосередньо на експортерів.

Галузеві аналітики зазначають, що введення збору збільшить фінансовий тиск на всю російську економіку. Попри те, що на тлі слабкого рубля поточний розмір платежу виглядає посильним для сировинних компаній, у десятирічній перспективі такий податок стане серйозним тягарем для бізнесу.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що уряд РФ анонсував чергове підвищення податків для фінансування війни. Російська влада третій рік поспіль посилює фіскальний тиск на бізнес і громадян, намагаючись закрити діру у федеральному бюджеті, дефіцит якого цього року сягне майже 7 трильйонів рублів.