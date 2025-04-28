Бизнес вошел в наблюдательные советы центров профтехобразования службы занятости

Министерство экономики Украины утвердило персональный состав наблюдательных советов семи центров профессионально-технического образования (ЦПТО) Государственной службы занятости — в Одессе, Днепре, Львове, Харькове, Ивано-Франковске, Ровно и Сумах.

Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики.

Ранее такой совет был сформирован в Полтавском ЦПТО. В состав наблюдательных советов вошли представители местного бизнеса, бизнес-ассоциаций, общественных организаций, органов власти и службы занятости.

В рамках реформы центров профтехобразования бизнеса предоставили возможность непосредственно присоединиться к процессу подготовки специалистов и влиять на их обучение. Благодаря этому работодатели смогут формировать заказы на подготовку нужных им специалистов.

"Бизнес сможет переориентировать работу ЦПТО под свои нужды — корректировать сроки и наполняемость учебных программ, вводить обучение специалистов по новым профессиям, которые необходимы в регионе, способствовать развитию и усилению мощностей ЦПТО для подготовки востребованных кадров адаптировать программы и внедрять новые профессии", — подчеркнула министерка экономики Юлия Сви.

Как рассказала заместитель министра экономики Татьяна Бережная, бизнес активно поддержал эту инициативу. Первый наблюдательный совет был создан в Полтаве в конце декабря, теперь к ним присоединились еще семь центров. Наблюдательные советы помогут модернизировать учебные программы в соответствии с потребностями регионального рынка труда.

В наблюдательные советы каждого ЦПТО вошли по шесть представителей бизнеса и бизнес-ассоциаций, а также по три представителя органов власти. В частности:

В Одесском ЦПТО будут работать представители "Одесского хлебзавода №4", компании "Элемент", "Таврии Плюс", корпорации "Рестораны Саввы Либкина", ОО "Безопасный лан" и Объединение организаций работодателей области.

В Днепропетровске — транспортная компания "Логистикднепро", пищевой производитель "Ориль Лидер", сеть аптек "Факультет-Фарм" и другие.

Во Львовском — компании по швейной индустрии, строительной технике, логистике и кабельному производству.

В Харьковском – предприятия оборонного комплекса, бытовой химии и энергетического машиностроения.

В Ивано-Франковском, Ровенском и Сумском ЦПТО – строительные, машиностроительные, логистические компании и предприятия водоснабжения.

К основным полномочиям наблюдательных советов относятся участие в формировании стратегии развития центров, обновления учебных программ, привлечении партнеров и доноров, контроль за бюджетом и адаптация центров под актуальные потребности бизнеса.

В настоящее время в Украине работает восемь центров профтехобразования Государственной службы занятости, которые готовят специалистов по 98 рабочим профессиям и более 400 направлениям повышения квалификации. Работодатели могут заказывать подготовку кадров в соответствии со своими актуальными или будущими потребностями, а также отправлять на обучение уже работающих сотрудников.

Напомним, в Минобразования определили первые 72 профтеха, где будут обучать профессии для восстановления Украины. Они получат 500 млн. грн. государственных средств на обновление мастерских.

В 2024 году в 7 профтехах во Львовской, Днепропетровской, Киевской, Кировоградской, Николаевской, Сумской и Черниговской областях можно будет выучиться на оператора гражданских дронов.