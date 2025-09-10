Ближайший конкурент Маска за звание самого богатого человека планеты за день заработал $70 миллиардов

Соучредитель и крупнейший акционер разработчика программного обеспечения Oracle Ларри Эллисон сократил разрыв с главой SpaceX и Tesla Илоном Маском в борьбе за звание самого богатого человека в мире.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Bloomberg.

Состояние основателя Oracle увеличилось на $70 млрд в сутки

Отмечается, что после публикации отчета Oracle, в котором компания сообщила об успехах в сфере облачных технологий, состояние 81-летнего Ларри Эллисона подскочило сразу на $70 млрд.

Это стало возможным благодаря стремительному росту акций Oracle. Если тенденция сохранится, это будет самый однодневный рост в истории.

Накануне акции компании подскочили более чем на 26% после публикации отчета компании за первый квартал 2026 финансового года (финансовый год в США длится с 1 октября по 30 сентября).

Согласно документу, выручка Oracle от облачных технологий выросла на 28% до $7,2 млрд, а от облачной инфраструктуры — на 55% до $3,3 млрд. Портфель обязательств Oracle вырос на 359% до $455 млрд благодаря крупным контрактам, среди которых соглашение с OpenAI по созданию центров обработки данных мощностью 4,5 ГВ.

Генеральный директор Oracle Сафра Кац прогнозирует, что в течение следующих четырех лет выручка подразделения Oracle Cloud Infrastructure достигнет $144 млрд.

По данным на утро 10 сентября, состояние Эллисона оценивается в $364 млрд, а Маск по-прежнему возглавляет индекс миллиардеров Bloomberg с $384 млрд.

Кто такой Ларри Эллисон, миллиардер №2 в мире

Ларри Эллисону 81 год, он основал Oracle в 1977 году вместе с Бобом Майнером и Эдом Оутсом. Он покинул пост генерального директора Oracle в сентябре 2014 года после 37 лет руководства компанией и стал председателем совета директоров и техническим директором.

Эллисону также помогли тесные отношения с президентом Дональдом Трампом. Он много лет поддерживал Трампа и финансирует республиканцев, а по возвращении в январе этого года Трамп неоднократно хвалил Эллисона, повышая тем самым рейтинг Oracle.

В последнее время компания добилась успеха на конкурентном рынке облачной вычислительной инфраструктуры, где доминируют Amazon и Microsoft.

Oracle планирует построить несколько дата-центров по всей территории США совместно с партнерами и недавно заключило соглашение с OpenAI на $30 млрд. в год.

Рейтинг самых богатых

Илон Маск впервые стал самым богатым человеком в мире в 2021 году, затем уступил первое место в рейтинге Bloomberg основателю Amazon Джеффу Безосу, а в прошлом году вернул этот титул.

Состояние Маска резко изменилось в конце 2022 года, когда в какой-то момент его собственный капитал уменьшился более чем на 200 миллиардов долларов. Но он резко вырос после победы Дональда Трампа на президентских выборах, на которых Маск стал его самым заметным политическим донором.

После выборов за один день капитал Маска увеличился на 26,5 миллиарда долларов благодаря росту акций Tesla.

Тогда бизнесмен стал первым человеком, чей собственный капитал достиг и превысил отметку в 400 миллиардов долларов,

В начале апреля из-за пошлин Трампа самые богатые люди мира потеряли в общей сложности 208 миллиардов долларов из-за падения мировых рынков.

В первую пятерку самых богатых людей мира также входят также глава Meta Марк Цукерберг, основатель Amazon Джефф Безос и соучредитель Google Ларри Пейдж.



