Найближчий конкурент Маска за звання найбагатшої людини планети за день заробив $70 мільярдів

Співзасновник і найбільший акціонер розробника програмного забезпечення Oracle Ларрі Еллісон скоротив розрив з главою SpaceX і Tesla Ілоном Маском у боротьбі за звання найбагатшої людини у світі.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Bloomberg.

Статки засновника Oracle збільшилися на $70 млрд за добу

Зазначається, що після публікації звіту Oracle, в якому компанія повідомила про успіхи у сфері хмарних технологій, статки 81-річного Ларрі Еллісона підскочили одразу на $70 млрд.

Це стало можливим завдяки стрімкому зростанню акцій Oracle. Якщо тенденція збережеться, це буде найбільше одноденне зростання в історії.

Напередодні акції компанії підскочили на понад 26% після публікації звіту компанії за перший квартал 2026 фінансового року (фінансовий рік у США триває з 1 жовтня по 30 вересня).

Згідно з документом, виручка Oracle від хмарних технологій зросла на 28% до $7,2 млрд, а від хмарної інфраструктури — на 55% до $3,3 млрд. Портфель зобов'язань Oracle зріс на 359% до $455 млрд завдяки великим контрактам, серед яких угода з OpenAI щодо створення центрів обробки даних потужністю 4,5 ГВт.

Генеральний директор Oracle Сафра Кац прогнозує, що протягом наступних чотирьох років виторг підрозділу Oracle Cloud Infrastructure досягне $144 млрд.

За даними на ранок 10 вересня, статки Еллісона оцінюються в $364 млрд, а Маск, як і раніше, очолює індекс мільярдерів Bloomberg з $384 млрд.

Хто такий Ларрі Еллісон, мільярдер №2 у світі

Ларрі Еллісону 81 рік, він заснував Oracle у 1977 році разом із Бобом Майнером та Едом Оутсом. Він залишив посаду генерального директора Oracle у вересні 2014 року після 37 років керівництва компанією та став головою ради директорів та технічним директором.

Еллісону також допомогли тісні відносини з президентом Дональдом Трампом. Він багато років підтримував Трампа і фінансує республіканців, а після свого повернення в січні цього року Трамп неодноразово хвалив Еллісона, підвищуючи тим самим рейтинг Oracle.

Останнім часом компанія досягла успіху на конкурентному ринку хмарної обчислювальної інфраструктури, де домінують Amazon і Microsoft.

Oracle планує побудувати кілька дата-центрів по всій території США спільно з партнерами і нещодавно уклало угоду з OpenAI на $30 млрд на рік.

Рейтинг найбагатших

Ілон Маск вперше став найбагатшою людиною у світі в 2021 році, потім поступився першим місцем у рейтингу Bloomberg засновнику Amazon Джеффу Безосу, а минулого року повернув цей титул.

Статки Маска різко змінилися у кінці 2022 року, коли в якийсь момент його власний капітал зменшився більш як на 200 мільярдів доларів. Але він різко зріс після перемоги Дональда Трампа на президентських виборах, на яких Маск став його найпомітнішим політичним донором.

Після виборів за один день капітал Маска збільшився на 26,5 мільярда доларів завдяки зростанню акцій Tesla.

Тоді бізнесмен став першою людиною, чий власний капітал сягнув і перевищив позначку у 400 мільярдів доларів,

На початку квітня через мита Трампа найбагатші люди світу втратили загалом 208 мільярдів доларів через падіння світових ринків.

Наразі у першу п'ятірку найбагатших людей світу також входять також глава Meta Марк Цукерберг, засновник Amazon Джеф Безос та співзасновник Google Ларрі Пейдж.



