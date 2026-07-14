BMW отзывает 29 тысяч автомобилей: в каких моделях обнаружили риск пожара

Немецкий автомобильный концерн BMW объявил об отзыве 29 119 автомобилей в США из-за серьезного риска пожара. Соответствующее решение было принято после обнаружения неисправности в системе зажигания некоторых популярных моделей бренда.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на заявление Национального управления безопасности дорожного движения США, которое опубликовало Reuters.

Решение связано с проблемой с реле стартера двигателя, которое может подвергаться коррозии. Это, в свою очередь, может привести к перегреву и короткому замыканию, повышая риск возгорания.

Компания отзовет несколько моделей, в частности:

530e xDrive;

740Le xDrive;

некоторые автомобили линейки BMW iPerformance.

Дилеры должны бесплатно заменить стартер двигателя на отозванных автомобилях.

Напомним, война в Иране и кризис в Китае заставили BMW резко снизить прогноз прибыли. Немецкий автомобильный концерн BMW существенно усугубил свои финансовые прогнозы на 2026 год. Компания вынуждена идти на такие шаги из-за ускорения спада на ключевом для нее китайском рынке, а также из-за негативных последствий войны в Иране, взорвавшей потребительские настроения и спровоцировавшей рост цен на энергоносители.

Кроме того, мировые продажи BMW упали, а компания потеряла 30% клиентов в Китае. Немецкий автомобильный концерн BMW AG зафиксировал понижение мировых продаж во втором квартале 2026 года. Главным фактором падения стало стремительное сокращение спроса на рынке Китая, где затяжной кризис в сфере недвижимости подорвал покупательную способность состоятельных клиентов.